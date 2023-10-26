Смотрите, что сейчас выросло на дне Каховского водохранилища (фото, видео)

Как сейчас выглядит Каховское водохранилище

Так, Ходосовцев опубликовал фотографии из Национального природного парка "Каменская Сечь".

В настоящее время на трех участках зафиксировано до 65 видов растений. Из них больше всего ростков ивы.

"Национальный парк "Каменская Сечь" (Херсонская область). Восстановление биотопов после подрыва Каховской дамбы: пять месяцев как существует речка Каменка и формируется молодой пойменный ивовой лес", - написал ученый.

На дне водохранилища вырос ивовый лес (фото: facebook.com/a.khodosovtsev)

Что будет дальше на этом месте

Александр рассказал, что после посещения єтой территории стало ясно, что ивы занимают около 40-50% площади. Они закрепились там, где нет отложений дрейсенов, и настолько плотные, что через них трудно продираться.

"При этом самое высокое растение из замеренных было более трех метров. Это удивительно, что такой сумасшедший прирост произошел только через четыре месяца. Думаю, на это повлияли несколько факторов. Во-первых, эта почва, она очень плодородна. Во-вторых, семена проросли крайне тесно. Это побудило растения тянуться к солнцу, конкурировать между собой", - рассказал он изданию LB.