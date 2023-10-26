Смотрите, что сейчас выросло на дне Каховского водохранилища (фото, видео)

После подрыва Каховской ГЭС оккупантами на дне безводного водохранилища вырос ивовый лес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию ученого Александра Ходосовцева в Facebook.
Так, Ходосовцев опубликовал фотографии из Национального природного парка "Каменская Сечь".
В настоящее время на трех участках зафиксировано до 65 видов растений. Из них больше всего ростков ивы.
"Национальный парк "Каменская Сечь" (Херсонская область). Восстановление биотопов после подрыва Каховской дамбы: пять месяцев как существует речка Каменка и формируется молодой пойменный ивовой лес", - написал ученый.
Александр рассказал, что после посещения єтой территории стало ясно, что ивы занимают около 40-50% площади. Они закрепились там, где нет отложений дрейсенов, и настолько плотные, что через них трудно продираться.
"При этом самое высокое растение из замеренных было более трех метров. Это удивительно, что такой сумасшедший прирост произошел только через четыре месяца. Думаю, на это повлияли несколько факторов. Во-первых, эта почва, она очень плодородна. Во-вторых, семена проросли крайне тесно. Это побудило растения тянуться к солнцу, конкурировать между собой", - рассказал он изданию LB.
Кстати, ранее мы писали о том, сколько лет будет восстанавливаться природа на месте Каховского водохранилища.
А еще рассказывали о том, из-за теракта на Каховской ГЭС полностью исчез редкий вид рыбы.