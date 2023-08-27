Смотрите, какими были украинские школы 100 лет назад: уникальные ретрофото

Какими были украинские школы столетия назад

Во время Первой мировой австрийские оккупационные власти дали разрешение на организацию 250 украинских школ на Волыни, Подляшье и Полесье. В те времена австрийцы вместо кириллицы хотели ввести в украинских школах Волыни латиницу, но это так и осталось в планах.

Чтобы украинские школы могли работать, людей призывали покупать учебники и школьные принадлежности и передавать в учебные заведения.

После революции в феврале 1917 года организация украинских школ перешла в руки Генерального Секретариата образования Центральной Рады. Тогда создали Общество Школьного образования для производства украинских учебников и Украинскую Педагогическую Академию в Киеве.

Школа на Волыни 1916 год (фото: hroniky.com)

Обучение в волынской школе, основанной Сечевыми Стрельцами (фото: hroniky.com)

После провозглашения УНР украинские школы начали развивать по всей территории нашего государства. Тогда создали 12-летнюю "единую трудовую школу". Даже на Кубани в 1917 году удалось ввести украинскую учебу только в низших начальных школах. А уже летом 1918 года создали более 50 украинских средних школ на территории нашего государства.

На Галичине при ЗУНР часть польских школ украинизировали. Тогда действовало 30 средних школ (20 гимназий, 3 реальных школы, 7 учительских семинарий).

Учительница с ученицами нач. ХХ ст. (фото: hroniky.com)

Украинские школы 100 лет назад (фото из архива Леси Крипьякевич и Романа Метельского)

После включения Закарпатья в Чехословакию в 1919 году украинские школы преобладали их было 492 на общее число 861. Тогда даже можно было выбрать язык обучения - местный, с примесью церковнославянского, украинский литературный или русский.

Придя на Буковину в 1918 году, румыны ввели "стан облоги" и начали румынизацию украинской школы. Только через 10 лет правительство разрешило частичное обучение на украинском языке в румынских школах, но в 1934 году и это отменено.

Бессарабия в 1920-1927 гг. пользовалась административной автономией, поэтому там учились на украинском языке в около 120 школах.

Программа обучения отличалась в каждом регионе. Детей в те времена учили читать, писать, считать, петь, а также преподавали Божий закон. С 1930 года начали вводить новые предметы: география, история, труд, физкультура. Не редко детей могли наказывать резко за непослушание во время учебы.

Украинские школы 100 лет назад (фото из архива Леси Крипьякевич и Романа Метельского)

Боратинская школа на Волыни, 1932 г. (boratyn.ukraina.org.ua)