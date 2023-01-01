Смотрите, как изменился Зеленский в новогоднем поздравлении 2022 и 2023: видео до слез

Сейчас Владимир Александрович всегда носит бороду, он заметно повзрослел, изредка улыбается и в его взгляде стало меньше безмятежности и юмора.

Обращение президента 2023 года происходит из-под стен темного правительственного квартала и перемежается нарезками, показывающими ужасы войны и веру в нашу победу.

А еще год назад он был улыбающимся, идеально выбритым, рассказывал о достижениях, давал обещания, показывал сияющие новогодними огнями украинские города...

Смотрите ниже разительные изменения, которые произошли с президентом Украины, и каждым из нас за этот год.