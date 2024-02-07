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Смотрите, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar, который уже строят в Украине (фото)

Так будет выглядеть завод Bayraktar в Украине (фото: Defense Express)
Автор: Василина Копытко

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотников. Предприятие будет производить дроны Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Reuters.

Как будет выглядеть завод Bayraktar

Площадь завода составит более 30 000 кв. м. Над производством будут работать несколько сотен украинских специалистов инженеров и техников.

"Наш завод строится. Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек", - заявил глава компании Халюк Байкар.

Отвечая на вопрос, могут ли проблемы безопасности, связанные с текущим конфликтом, вызвать беспокойство для завода, Байкар сказал, что планы полностью продвигаются вперед и что ничто не может их остановить.

В СМИ уже появились первые макеты будущего центра Baykar в Украине.

Так будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине (фото: Defense Express)

Ранее в компании заявляли, что смогут производить 120 дронов в год на украинском заводе.

Добавим, что помимо модели Bayraktar TB2, на который большой спрос, также планируют производить тяжелый дрон Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma и другую продукцию компании Baykar.

Напомним, что беспилотники Bayraktar очень помогли украинской армии уничтожать вражескую технику в начале полномасштабной войны и уже не раз доказали свою эффективность.

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