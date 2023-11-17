Девушка попала в больницу с внешностью "жертвы чумы" из-за популярного средства для ресниц (фото)

Сама же процедура до сих пор очень популярна в TikTok, ею пользуется даже Ким Кардашьян.

24-летняя британка Харли Ватсон получила ужасную аллергическую реакцию на популярное косметическое средство. Сыворотка для ресниц должна была сделать их более густыми и длинными, взамен этого кожа вокруг глаз напухла и покраснела. Девушка попала в больницу, а затем еще в течение двух лет избавлялась от последствий неудачной косметической процедуры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Как девушка стала жертвой косметического средства

В апреле 2021 года Харли решила помочь подруге, которая училась на косметолога, и согласилась на эту процедуру. Предварительно девушки провели тест на наличие аллергической реакции, но он оказался отрицательным.

"Она провела тщательный тест на моей коже, и мы ждали рекомендованных 48 часов реакции. Я сфотографировала тестовые точки и через два дня не было никаких изменений, поэтому мы приступили к процедуре", - рассказывает Харли.

Девушка была довольна результатом, но в течение 48 часов лицо Харли превратилось в "шоу ужасов" - у нее чесались и слезились глаза.

"Я проснулся на следующий день и это был ужас. Я выглядела так, будто участвовала в боксерском поединке. Вокруг моих глаз появились огромные красные круги. Казалось, что меня ударили в оба глаза", - добавляет девушка.

Девушку срочно отправили в больницу, где ей назначили антигистаминные препараты и сказали использовать крем на водной основе, чтобы остановить красноту.

Кроме того, что глаза девушки опухли, на коже еще появилась болезненная сыпь. Харли признается, что хоть прошло два года со дня инцидента, она до сих пор принимает лекарства.

"Трудно поверить, что 40-минутный прием у косметолога оставил на мне шрам на всю жизнь", - говорит девушка.

Харли из-за сильной аллергической реакции даже была вынуждена покинуть работу парикмахером, потому что ее боялись клиенты.

"Я походила на жертву чумы. Один клиент испугался и спросил меня, может ли он заразиться от меня. Люди покидали салон, прежде чем я имела возможность что-то сказать", - делится Харли.

Девушке пришлось лечиться в течение 2 лет (фото: The Sun)

Что известно об опасной сыворотке

Сыворотка для ресниц является популярной альтернативой наращиванию ресниц. Эта процедура очень популярна за рубежом. В TikTok есть более 1,3 млрд постов с хештегом #lashserum.

По данным Industry Research Co, в 2022 году рынок оценивался примерно в 910 млн. фунтов стерлингов, а к 2028 году ожидается, что он достигнет примерно 1,3 млрд. фунтов стерлингов.

Перед использованием средства всегда рекомендуется провести патч-тест, при этом клиенты ждут не менее 24 часов, чтобы увидеть, не возникнет ли аллергическая реакция.

Харли отмечает, что не подавала в суд на производителя сыворотки, но призывает других пользователей быть очень осторожными с подобными средствами и беречь свое здоровье.

Харли пришлось покинуть работу из-за того, что ее внешность пугала клиентов (фото: The Sun)

Что говорят врачи об этом случае

"Активные ингредиенты, такие как аналоги простагландинов или другие синтетические соединения, могут вызвать раздражение, покраснение и отек. В тяжелых случаях пользователи могут испытывать аллергический дерматит, что приводит к дискомфорту и долгосрочному повреждению кожи. Даже если кожный тест проводится перед использованием сыворотки для ресниц, чувствительность кожи может развиться со временем", - объясняет дерматолог Радмила Лукиан.

Она призывает людей очень внимательно выбирать косметические средства и отслеживать, нет ли даже малейших проявлений аллергии.

После аллергической реакции у Харли до сих пор остались следы на веках, а кожа чрезвычайно чувствительна.

"Мне нужно провести пятидневные патч-тесты, прежде чем попробовать что-нибудь новое, и теперь я могу использовать только органические продукты", - говорит девушка.

Харли призывает с особым усердием выбирать косметические средства (фото: The Sun)