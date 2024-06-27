Детям нужны любовь родителей и семейный уют: фонд Ахметова посетил интернаты Черниговской области

Команда программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" продолжает важные экспедиции по стране, работая над обновлением анкет детей-сирот и созданием видеосюжетов о детишках, нуждающихся в воспитании в семье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Благодаря программе уже более 10 тысяч детей обрели новые семьи. Анкеты, которые будут размещены на сайте Фонда Рината Ахметова, будут способствовать усыновлению детей. В этот раз команда побывала в Черниговской области.

Лидия Талалай, и.о. генерального директора Прилуцкого детского дома ребенка "Надежда", отметила важность такой работы:

"Необходимо обновлять фотографии в анкетах детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дети подрастают и меняются, а у кандидатов в усыновители будут запросы на актуальные фотографии, соответствующие возрасту ребенка. А создание видеосюжетов о детях, ожидающих маму и папу, Увеличивают шансы на устройство ребенка в семью. Это должно положительно повлиять на процент усыновления детей. отметила Талалай.

Валентина Проценко, директор КЗ "Удайцовский учебно-реабилитационный центр", подчеркнула, что каждый ребенок нуждается в воспитании в семье.

"Обновление фотографий - это очень важно, для того чтобы кандидаты в усыновители имели полную, достоверную и актуальную информацию относительно ребенка на момент обращения. В нашем заведении дети обеспечены всем необходимым, им здесь хорошо, но им нужны любовь родителей и семейный уют. Здесь они временно – до достижения совершеннолетия, но потом им тоже нужна поддержка и помощь взрослых, потому что они все еще остаются детьми.

С началом полномасштабной войны обновление анкет детей-сирот стало невозможным, однако украинцев все больше интересовала тема усыновления. Поэтому в 2023 году команда Фонда Рината Ахметова, несмотря на вызовы и препятствия, одной из первых возобновила работу по созданию видеоанкет для детей-сирот. Команда и дальше будет искать возможности для сбора и обновления таких данных для лучшей жизни в семье для каждого ребенка.

После экспедиций в интернатные учреждения анкеты детей будут опубликованы на сайте Фонда Рината Ахметова https://bit.ly/3VI26HK

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины.