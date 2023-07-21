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Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды"

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Пятница 21 июля 2023 11:33
Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды" Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды" (фото: fcdynamo.com)
Автор: Илона Свиридова

Одна из детских команд академии ФК "Динамо" (Киев) (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии. После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".

Об этом идет речь на сайте "Динамо".

Впрочем, учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "Газпром") команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.

Ранее мы рассказывали, что в боях за Украину погиб чемпион по фехтованию Денис Борейко.

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Динамо