Детская команда "Динамо" отказалась играть против "Црвены Звезды"

Одна из детских команд академии ФК "Динамо" (Киев) (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии. После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".

Об этом идет речь на сайте "Динамо".

Впрочем, учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "Газпром") команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.