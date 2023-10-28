С детства причиняют боль: 10 признаков токсических родителей
Родители учат детей моделям поведения, отношения к миру, первым проявлениям любви, формируют самооценку. Развитие личности напрямую зависит от общения и отношений с родными. Однако, следует знать и о токсичных родителях, которые могут только навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram.
По словам эксперта, существует несколько видов токсических родителей. Некоторые считают себя жертвами, другие, напротив, выступают в роли семейного деспота. Третьи могут умело манипулировать детскими чувствами.
"Хуже то, что ребенок защищает своих родителей, искренне их любит и даже не осознает, что они плохо относятся к нему", - говорится в сообщении.
Признаки токсического поведения родителей
Авторитарность и контроль
Ребенок должен давать отчет обо всех своих делах, знакомствах, перемещениях. Если он не подчиняется - будет строго наказан.
Гиперопека
Удушающая забота, защита в отсутствии опасности, содержание ребенка возле себя (помеха возрастной сепарации).
Эгоизм
Это когда родители игнорируют потребности ребенка в пользу своих желаний. Речь идет о холодном отношении, самоустранении от родительских обязанностей.
Неуважение к мнению
Психолог говорит, что родители иногда навязывают свою волю и не дают ребенку возможности принимать собственные решения.
Критика
Высмеивание и комментирование в отрицательном смысле поведение, внешность или слова ребенка.
Манипуляции
Дмитрий Карпачев отметил, что родители могут навязывать чувство вины и стыда и снижать самооценку ребенка.
Шантаж и запугивание
Достижение своих целей путем деструктивного воздействия. Злоупотребление родительской властью и зависимым положением ребенка.
Инфантильность
Это о родителях, так и не выросших на психологическом уровне. Они не заботятся о ребенке, но требуют ухода, контроля и внимания. Могут соперничать с ней за благосклонность других членов семьи.
Эмоциональный террор
После каждого разговора с токсическими родителями ребенок чувствует подавленность, усталость и апатию.
Физическое насилие
Таким образом родители пытаются причинить боль (под видом воспитания или просто так), а также сексуальное насилие.
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