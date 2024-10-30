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Вернувшиеся из плена и оккупации дети посетили матч "Динамо"-"Шахтер": фото

Фото: вернувшиеся из плена и оккупации дети посетили матч "Динамо"-"Шахтер" (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" вместе с общественной организацией "Лига жизни" пригласили посетить "украинское классическое", состоявшееся в воскресенье на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, детей, возвращенных из плена и оккупации на территорию, подконтрольную Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Футбольный клуб организовал для них специальную программу, которая началась с экскурсии по стадиону "Динамо". Детей встретили возле колоннады и провели по достопримечательностям. Они посетили музей, конференц-зал, чашу стадиона.

Первым приятным сюрпризом для детей стала встреча с игроком первой команды "Динамо" и национальной сборной Украины Александром Пихаленком. Он пообщался с детишками и вручил каждому подарки от клуба.

Затем дети отправились на трибуны стадиона и насладились атмосферой "классического" в противостоянии "Динамо" и "Шахтера".

После матча дети встретились и пообщались с принявшими участие в матче игроками "Динамо". Каждый желающий сфотографировался и взял автографы у футболистов.

Футбольный клуб "Динамо" регулярно приглашает детей на матчи команды, экскурсии, встречи с футболистами. Кроме того, наш клуб восстанавливает инфраструктуру больниц, школ, детсадов, поддерживает детские дома и больницы продуктами и всем необходимым.

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Динамо