Вернувшиеся из плена и оккупации дети посетили матч "Динамо"-"Шахтер": фото

Футбольный клуб организовал для них специальную программу, которая началась с экскурсии по стадиону "Динамо". Детей встретили возле колоннады и провели по достопримечательностям. Они посетили музей, конференц-зал, чашу стадиона.

Первым приятным сюрпризом для детей стала встреча с игроком первой команды "Динамо" и национальной сборной Украины Александром Пихаленком. Он пообщался с детишками и вручил каждому подарки от клуба.

Затем дети отправились на трибуны стадиона и насладились атмосферой "классического" в противостоянии "Динамо" и "Шахтера".

После матча дети встретились и пообщались с принявшими участие в матче игроками "Динамо". Каждый желающий сфотографировался и взял автографы у футболистов.

Футбольный клуб "Динамо" регулярно приглашает детей на матчи команды, экскурсии, встречи с футболистами. Кроме того, наш клуб восстанавливает инфраструктуру больниц, школ, детсадов, поддерживает детские дома и больницы продуктами и всем необходимым.