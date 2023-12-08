Дети-переселенцы в Запорожье получили новогодние поздравления и подарки от Фонда Ахметова

На днях в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье посетили мальчики и девушки, которые из-за войны войны живут далеко от родного дома. Даже в самые сложные времена дети мечтают о новогодних чудесах - и Фонд Рината Ахметова дает им возможность почувствовать такое чудо.

Юные гости праздника встретились со Святым Николаем и Ангелом, пели, танцевали, читали стихи, участвовали в увлекательных играх и конкурсах.

"Мне здесь очень сильно нравится. Здесь очень красивая елка и Святой Николай", - поделилась восьмилетняя Доминика из Мелитополя, пришедшая на праздник вместе с тремя сестренками.

Каждый из детей, праздновавших вместе с Фондом, мечтает о важном для себя. Те, кто помоложе, рассказывают о желаемых подарках. Дети постарше ожидают желанной Победы. Родители делятся историями о том, как война изменила жизнь их семей, и благодарят за прекрасный праздник.

"В очередной раз Фонд Рината Ахметова порадовал нас, организовав невероятный праздник для наших малышей: музыка, аниматоры, веселые игры, детский смех, сладости. Это такие эмоции! Мы очень благодарны Ринату Ахметову и его команде за столь важную для Украины в это время деятельность, особенно для прифронтовой зоны, где каждый день у нас тревоги, сирены, взрывы... Большое спасибо", - передает мама Марьяна из Бердянска.

Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям", в которой приняли участие уже более миллиона ребят, - это традиция добра и помощи длиной более двух десятилетий. В рамках акции фонд проводит празднично-познавательные мероприятия для детей, наиболее нуждающихся в поддержке.

"Мы поздравляем детей-переселенцев, детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа; детей, прошедших реабилитацию после ранения; а также детишек, потерявших родителей на войне. В течение года Фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические проекты для детей, которые направлены на реабилитацию, а также повышение морального духа. Ведь крайне необходимо в столь трудное для страны время поддерживать наших детей и внушать веру в собственные силы", - подчеркивает Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.