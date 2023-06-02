Как рассказать ребенку о разводе родителей и избежать травм: 7 советов от психолога

Разговаривайте вместе

Эксперт говорит, если это возможно, то лучше, чтобы оба родителя принимали участие в этом разговоре. Подходите к ней как к общей задаче, где вы объединяетесь для лучшего понимания ребенком.

Выбирайте правильное время и место

Лучше всего найти правильный момент, когда вы сможете спокойно разговаривать с ребенком без спешки. Выберите личное место, где он будет чувствовать себя комфортно и сможет выразить свои эмоции.

Будьте простыми и честными

Психолог советует использовать "простой язык", чтобы ребенок мог понять ситуацию.

Родители должны объяснить, что вы сделали все возможное, но не можете жить вместе больше. Также важно дать понять, что развод не вина ребенка.

Слушайте и отвечайте на вопросы

Во время разговора ребенок может задавать много вопросов, поэтому будьте открыты для них. Слушайте внимательно и отвечайте на вопросы его уровня понимания.

Важно помочь ребенку понять, что ваш развод не изменит вашу любовь к нему.

Успокойте ребенка

Развод может вызвать у ребенка разные эмоции, включая грусть, злобу или страх. Покажите понимание к его чувствам и позвольте ему выразить их.

Убедите, что ребенок будет иметь обоих родителей

Ребенок должен быть уверен, что он все еще имеет обоих родителей, которые его любят. Обеспечьте регулярный контакт с отцом, с которым он не живет, например через встречи или телефонные звонки.

Избегайте конфликтов в присутствии ребенка

Старайтесь сохранять мирные отношения и избегайте конфликтов, особенно в присутствии ребенка. Это поможет снизить стресс и позволит ребенку чувствовать себя безопасно.