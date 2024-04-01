Пострадавшие от войны дети 10-17 лет приглашаются на весеннюю смену "Блогер Кемпу" от Фонда Ахметова

Новое изменение "Блогер Кемпу" начнется уже скоро. Фонд Рината Ахметова обеспечивает оздоровление, отдых и психологическую реабилитацию детей от 10 до 17 лет, пострадавших в результате войны в Украине, и приглашает их стать участниками весенней смены проекта "Мирный отдых детям Украины".

Об этом говорится в сообщении фонда.

Зарегистрируйтесь онлайн до 21.04.2024 года по ссылке https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Участие в проекте могут принять:

- дети, которые были возвращены в Украину после незаконного вывоза в Россию;

- дети, потерявшие родителей во время войны;

- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

- дети опекунов и усыновителей;

- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

- дети с деоккупированных территорий;

- дети, пострадавшие от боевых действий.

Смена продлится 10 дней - с 23 мая по 1 июня 2024 года в Закарпатье. Участие является бесплатным. Приоритет будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте на протяжении 2023 и 2024 годов.

"Мирный отдых детям Украины" от Фонда Ахметова - проект для детей, верящих в свой потенциал и свою страну. В течение каждой смены участники проекта получают новые знания и овладевают навыками блоггера, занимаются творчеством и участвуют в мастер-классах от профессионалов.

Ребята много двигаются на свежем воздухе, охотно общаются и играют, а также открывают для себя мир профессий. С детьми работают квалифицированные психологи, прошедшие обучение по программе "Травма войны", разработанной фондом. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 4900 детей со всей страны.

Зимняя смена "Блогер Кемпу" была особенной: в ней принимали участие ребята, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть домой. Фонд Ахметова в сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям.

Для всех детей и подростков Фонд Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 18 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.