Дистанційне лікування зведе нас всіх в могилу: київський лікар розповів про "бока" медицини

Дистанційне лікування коронавірусу скоро зведе багатьох в могилу. Про це повідомив київський інфекціоніст Євген Дубровський, який працює у Київській клінічній лікарні №4. Доктор розкритикував українську систему надання медичної допомоги. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Дистанційне лікування скоро всіх нас зведе в могилу. Точніше не так. Не всіх. А дійсно важких і тих, хто потребує допомоги. Адже більшість здорового населення одужає від ковіда і так, без ліків. Для них це взагалі не проблема. Тільки не треба заважати нормальній роботі імунітету", - написав Дубровський.

На його думку, доктор по телефону не може оцінити на 100% стан пацієнта.

"Я не розумію, як стовідсотково впевнено оцінити стан пацієнта по телефону. Хворі постійно накручують себе, видають другорядні скарги за важливі, а про дійсно небезпечні моменти не можуть чітко відповісти. Лікарю на тому кінці дроту теж стає неспокійно. Направляєш на аналізи, а у відповідь постійно чуєш, що на це піде декілька днів", - поскаржився медик.

Доктор Дубровський розповів про трагедію, яка трапилася на його зміні. Від коронавірусу померла жінка, у якої два тижні вдома була температура 39 градусів. Сімейний лікар прописав антибіотики, вони не допомагали. Жінка поступила в лікарню у важкому стані і її врятувати не вдалося. На цю ж зміну лікаря привезли жінку похилого віку без жодних симптомів, з сатурацією 99%. Рідні розповіли, що бабусю телефоном перелякав лікар, запідозривши у неї запалення легенів, хоча це не так.

Як ми раніше писали, лікар розповів, хто ніколи не захворіє COVID-19.