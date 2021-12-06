ru ua
Пн, 06 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 грудня 2021 22:29
"Динамо" привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі Фото: "Динамо" привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі (fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

З нагоди Дня збройних сил України із традиційним візитом до Київського головного клінічного шпиталю завітали гості із київського "Динамо" - представники офіційного фан-клубу на чолі із Сергієм Михайленком.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Вони передали пораненим воїнам, які проходять реабілітацію, найнеобхідніші речі, про які їм повідомили волонтери, які піклуються про поранених. Зазвичай це продукти, одяг, медикаменти - усе, що може знадобитися під час реабілітації.

Подібні візити для "Динамо" вже є традиційними. Клуб організовує їх відтоді, які зі Сходу країни до шпиталю почали прибувати поранені в АТО бійці. Однак цього разу візит був трохи незвичайним - вперше разом із представниками клубу до шпиталю завітали партнери клубу з компанії ROCKET.

&quot;Динамо&quot; привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі

"Мотивація полягає в тому, щоб наше небо було мирним. Ми знаємо, завдяки кому так і є. Наша компанія хоче і надалі співпрацювати з клубом «Динамо» у цьому напрямку. Наші воїни повинні отримувати підтримку. Нехай, поки вона маленька, проте все одно треба привітати воїнів і вклонитися за їх роботу. Сьогодні це був маленький подарунок – ми доставили до шпиталю піцци. Головне - це позитивні емоції на обличчях воїнів. Усі посміхалися - це найголовніше", - повідомив представник ROCKET Михайло Сметюхов.

Про важливість регулярних візитів представників київського "Динамо" до поранених у шпиталі також розповів Сергій Михайленко.

"Ми приїхали привітати хлопців зі святом - Днем збройних сил України. Наш клуб пам’ятає про тих людей, які боронять кордони нашої країни тому ми приїхали привітати їх від імені президента клубу, тренерського штабу, гравців", - заявив Михайличенко.

&quot;Динамо&quot; привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Збройні сили України
LITE
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року