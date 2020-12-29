"Динамо" передало новорічні подарунки вихованцям школи-інтернату в Сумській області

Футбольний клуб "Динамо" традиційно напередодні новорічних свят вітає дітей. На цей раз київський клуб відгукнувся на прохання випускника Шосткинської школи-інтернату Олександра Баранова та передав подарунки вихованцям цього навчального закладу.

Хрещеник Олександра, випускник Шосткинської школи-інтернату Олександр Бойко, навчався у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, загинув під час навчального польоту 25 вересня 2020 року. На борту знаходилися 27 осіб, з яких 26 осіб загинули.

Як йдеться на сайті Динамо", щоб допомогти місцевому навчальному закладу, Олександр Баранов звернувся до президента клубу Ігорю Суркісу. "Біло-сині" не залишилися осторонь і передали дітям подарунки напередодні Нового року.

Президент фан-клубу "Динамо" Сергій Михайленко вручив пам'ятні презенти Олександру Баранову і висловив надію на подальшу комунікацію між "біло-синіми" та школою-інтернатом.

"Розповів історію свого хрещеника Олександра Ігорю Суркісу, і швидко отримав відповідь. Я дуже зворушений тим, що сталося в житті Олександра і захотілося допомогти школі-інтернату, в якій він навчався. Дітки дуже раді подарункам і вдячні київському клубу. Всі хлопці спортивні і завдяки любові до спорту і досягають професійних висот. В Шосткинській школі-інтернаті викладається хокей на траві, футбол, греко-римська боротьба та інші види спорту. Тут, у Фан-клубі "Динамо" відчуваю неймовірну футбольну атмосферу. Не можу передати словами. Олександр дуже любив футбол і вболівав за київське "Динамо", - розповів Олександр Баранов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що київське "Динамо" передало кисневі концентратори в українські медичні установи. Зокрема, обладнання вже отримали лікарні Житомирської та Черкаської областей.