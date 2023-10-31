"Дышать было нечем": в Луцке ученики два часа провели в затопленном укрытии

Детали инцидента

Известно, что видео с водой на полу в укрытии в соцсети выложили родители.

Уровень воды в укрытии в Луцке (фото: скриншот)

Мама двух школьниц Елена Середюк рассказала, что, когда зашла в помещение, была шокирована. В частности, женщина увидела такую картину: "дети сидят в воде, на креслах, испарениях, дышать нечем".

"В укрытии, поскольку их много, температура высока, и вода испаряется. Начали ее выбирать после того, как я сказала, что буду этот вопрос поднимать. Никто не говорит, что нам досадно, что так случилось, что мы привели в эту воду детей", - рассказала женщина.

К тому же учебное заведение имеет укрытие, но 28 октября оно было закрыто.

В тот день в школе находились около 100 учеников. Заместитель директора 4-го лицея Ирина Дмитренко в тот день дежурила и направила детей в это укрытие.

"Когда я услышала лично, что есть вода, я попросила учителей рассадить детей по сухим местам. Потому что переводить детей в укрытие через двор - это тоже не совсем безопасно", - сказала она.

Ирина Дмитренко (фото: suspilne.media)

Как прокомментировало руководство школы

Заместитель директора по хозяйственной работе Василий Ярмолюк рассказал, что такая ситуация возникла из-за сильных дождей. Уровень воды в укрытии достигал ориентировочно 3 - 4 сантиметра. Поэтому вода проникла между фундаментными блоками и проникла в укрытие.

Также он заявил, что сейчас води в укрытии уже нет. К тому же Ярмолюк уверяет, что работы уже продолжаются.

Глава городского департамента образования Виталий Бондарь сообщил, что такие подтопления укрытий в школах и детсадах - не критические. Все потому, что каждое укрытие находится в подвальных помещениях, поэтому их периодически подтапливает.

"Никаких нарушений особых нет в отношении деятельности руководителя учебного заведения или какой-либо халатности", - заявляет Бондарь.

Укрытие в Луцке (фото: suspilne.media)