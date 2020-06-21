Дієтологи назвали найнебезпечніший суп для людини: руйнує організм

Не всі страви, які визнані найсмачнішими у багатьох країнах світу, можуть бути корисні для організму людини або хоча б не приносити йому шкоди. Часто буває так, що самі смачні та ситні продукти для здоров'я людини є найбільш небезпечними.

Лікар-дієтолог Ірина Торопигіна назвала першу страву, яка є найбільш шкідливою для людини, а в деяких випадках – ще й дуже небезпечною. За словами фахівця, таким супом стала солянка, оскільки інгредієнти цієї страви можуть стати причиною загострення багатьох хронічних хвороб. Про це пише видання Е.ru.

Дієтолог пояснила, що солянку з раціону необхідно виключити людям, які страждають такими захворюваннями:

Серцево-судинної системи

Шлунково-кишкового тракту

Ожиріння

Атеросклероз

"Через велику кількість насичених жирів солянка не корисна будь-яким людям, особливо – з серцево-судинною патологією, порушенням холестеринового обміну. Це ризики щодо захворювання атеросклерозом, таке блюдо може чинити подразнювальну дію на шлунок", - пояснила лікар-дієтолог.

Вона зазначила, що крім великої кількості м'ясних продуктів, в солянку додають лимон і каперси. Ці інгредієнти можуть викликати серйозні ускладнення для людей з гастритом, виразкою і захворюваннями підшлункової залози.

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