Диетолог рассказал об опасности переедания и объяснил, как с ним справиться

Что происходит после переедания

Желудок растягивается больше нормального размера, оказывает давление на другие органы и вызывает боль или вздутие живота;

Пищеварительная система работает более интенсивно, что нарушает нормальный уровень ферментов и гормонов;

В желудке выделяется больше кислоты, которая может продвигаться вверх по пищеводу и вызвать изжогу;

В результате ферментации питательных веществ в кишечнике образуется избыток газов;

Ускоряется метаболизм, из-за чего может возникнуть пот, жар и головокружение.

Среди долгосрочных побочных эффектов регулярного переедания: ожирение, хроническое расстройство желудка, плохое качество сна, замедленный метаболизм, воспаление и даже рак (из-за хронического кислотного рефлюкса), высокое кровяное давление и сердечные заболевания.

Как избежать переедания

Планируйте питание и контролируйте размеры порций.

Включите в меню продукты, которые дольше обеспечивают сытость, например овощи, фрукты, зерновые продукты, бобовые и нежирное мясо.

Ешьте медленно, поскольку вашему мозгу может потребоваться около 20 минут, чтобы распознать, что вы сыты.

Откусывайте небольшими кусочками и тщательно пережевывайте пищу. Будьте внимательны во время еды и избегайте просмотра телевизора или других отвлекающих факторов.

Будьте физически активны. Пейте много воды, что помогает контролировать голод. Управляйте стрессом.

Семь советов, как помочь пищеварительной системе

Расслабьтесь

Не вините себя. Стресс может отрицательно повлиять на пищеварение, а чувство вины привести к еще большему расстройству пищеварения.

Не ложитесь спать

Это может провоцировать желудочно-пищеводный рефлюкс и замедлить пищеварение. Оставайтесь в вертикальном положении в течение двух часов, пока еда не покинет желудок.

Прогуляйтесь

Ходьба поможет стимулировать вашу пищеварительную систему и выровнять уровень сахара в крови. Однако избегайте интенсивных физических упражнений, поскольку это способно вызвать прилив крови к вашим ногам или рукам, а не к кишечнику.

Выпейте немного воды

Не пейте сразу много, а делайте несколько глотков воды в течение дня. Питьевая вода поможет организму вымыть избыток натрия и предотвратить запоры.

Избегайте газированных напитков

Они вызывают еще большее газообразование и вздутие.

Примите пробиотики

Йогурт или другие источники пробиотиков помогают пищеварению, а также облегчают изжогу после тяжелой пищи.

Не полагайтесь на ферменты поджелудочной железы

Железа продуцирует в десять раз больше секрета, чем нужно для адекватного переваривания пищи. Потому последствия переедания не связаны с недостаточностью ферментов. Навязчивая реклама может спровоцировать вас на следующие эпизоды переедания. Обещанная легкость не будет появляться после применения капсул с панкреатином.