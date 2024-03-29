Диетолог рассказал об опасности переедания и объяснил, как с ним справиться
Многовато есть – это нехорошо, но нам время от времени не удается избежать переедания. Многие украинские традиции связаны с приготовлением и потреблением вкуснейших блюд. Отказаться и воздержаться от их потребления очень трудно. К тому же это может оскорбить гостеприимных владельцев.
К чему может привести переедание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что происходит после переедания
Желудок растягивается больше нормального размера, оказывает давление на другие органы и вызывает боль или вздутие живота;
Пищеварительная система работает более интенсивно, что нарушает нормальный уровень ферментов и гормонов;
В желудке выделяется больше кислоты, которая может продвигаться вверх по пищеводу и вызвать изжогу;
В результате ферментации питательных веществ в кишечнике образуется избыток газов;
Ускоряется метаболизм, из-за чего может возникнуть пот, жар и головокружение.
Среди долгосрочных побочных эффектов регулярного переедания: ожирение, хроническое расстройство желудка, плохое качество сна, замедленный метаболизм, воспаление и даже рак (из-за хронического кислотного рефлюкса), высокое кровяное давление и сердечные заболевания.
Как избежать переедания
- Планируйте питание и контролируйте размеры порций.
- Включите в меню продукты, которые дольше обеспечивают сытость, например овощи, фрукты, зерновые продукты, бобовые и нежирное мясо.
- Ешьте медленно, поскольку вашему мозгу может потребоваться около 20 минут, чтобы распознать, что вы сыты.
- Откусывайте небольшими кусочками и тщательно пережевывайте пищу. Будьте внимательны во время еды и избегайте просмотра телевизора или других отвлекающих факторов.
- Будьте физически активны. Пейте много воды, что помогает контролировать голод. Управляйте стрессом.
Семь советов, как помочь пищеварительной системе
Расслабьтесь
Не вините себя. Стресс может отрицательно повлиять на пищеварение, а чувство вины привести к еще большему расстройству пищеварения.
Не ложитесь спать
Это может провоцировать желудочно-пищеводный рефлюкс и замедлить пищеварение. Оставайтесь в вертикальном положении в течение двух часов, пока еда не покинет желудок.
Прогуляйтесь
Ходьба поможет стимулировать вашу пищеварительную систему и выровнять уровень сахара в крови. Однако избегайте интенсивных физических упражнений, поскольку это способно вызвать прилив крови к вашим ногам или рукам, а не к кишечнику.
Выпейте немного воды
Не пейте сразу много, а делайте несколько глотков воды в течение дня. Питьевая вода поможет организму вымыть избыток натрия и предотвратить запоры.
Избегайте газированных напитков
Они вызывают еще большее газообразование и вздутие.
Примите пробиотики
Йогурт или другие источники пробиотиков помогают пищеварению, а также облегчают изжогу после тяжелой пищи.
Не полагайтесь на ферменты поджелудочной железы
Железа продуцирует в десять раз больше секрета, чем нужно для адекватного переваривания пищи. Потому последствия переедания не связаны с недостаточностью ферментов. Навязчивая реклама может спровоцировать вас на следующие эпизоды переедания. Обещанная легкость не будет появляться после применения капсул с панкреатином.
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