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Диетолог рассказал об опасности переедания и объяснил, как с ним справиться

Пятница 29 марта 2024 15:51
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Диетолог рассказал об опасности переедания и объяснил, как с ним справиться Фото: Чем плохо переедание (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Многовато есть – это нехорошо, но нам время от времени не удается избежать переедания. Многие украинские традиции связаны с приготовлением и потреблением вкуснейших блюд. Отказаться и воздержаться от их потребления очень трудно. К тому же это может оскорбить гостеприимных владельцев.

К чему может привести переедание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что происходит после переедания

Желудок растягивается больше нормального размера, оказывает давление на другие органы и вызывает боль или вздутие живота;

Пищеварительная система работает более интенсивно, что нарушает нормальный уровень ферментов и гормонов;

В желудке выделяется больше кислоты, которая может продвигаться вверх по пищеводу и вызвать изжогу;

В результате ферментации питательных веществ в кишечнике образуется избыток газов;

Ускоряется метаболизм, из-за чего может возникнуть пот, жар и головокружение.

Среди долгосрочных побочных эффектов регулярного переедания: ожирение, хроническое расстройство желудка, плохое качество сна, замедленный метаболизм, воспаление и даже рак (из-за хронического кислотного рефлюкса), высокое кровяное давление и сердечные заболевания.

Как избежать переедания

  • Планируйте питание и контролируйте размеры порций.
  • Включите в меню продукты, которые дольше обеспечивают сытость, например овощи, фрукты, зерновые продукты, бобовые и нежирное мясо.
  • Ешьте медленно, поскольку вашему мозгу может потребоваться около 20 минут, чтобы распознать, что вы сыты.
  • Откусывайте небольшими кусочками и тщательно пережевывайте пищу. Будьте внимательны во время еды и избегайте просмотра телевизора или других отвлекающих факторов.
  • Будьте физически активны. Пейте много воды, что помогает контролировать голод. Управляйте стрессом.

Семь советов, как помочь пищеварительной системе

Расслабьтесь

Не вините себя. Стресс может отрицательно повлиять на пищеварение, а чувство вины привести к еще большему расстройству пищеварения.

Не ложитесь спать

Это может провоцировать желудочно-пищеводный рефлюкс и замедлить пищеварение. Оставайтесь в вертикальном положении в течение двух часов, пока еда не покинет желудок.

Прогуляйтесь

Ходьба поможет стимулировать вашу пищеварительную систему и выровнять уровень сахара в крови. Однако избегайте интенсивных физических упражнений, поскольку это способно вызвать прилив крови к вашим ногам или рукам, а не к кишечнику.

Выпейте немного воды

Не пейте сразу много, а делайте несколько глотков воды в течение дня. Питьевая вода поможет организму вымыть избыток натрия и предотвратить запоры.

Избегайте газированных напитков

Они вызывают еще большее газообразование и вздутие.

Примите пробиотики

Йогурт или другие источники пробиотиков помогают пищеварению, а также облегчают изжогу после тяжелой пищи.

Не полагайтесь на ферменты поджелудочной железы

Железа продуцирует в десять раз больше секрета, чем нужно для адекватного переваривания пищи. Потому последствия переедания не связаны с недостаточностью ферментов. Навязчивая реклама может спровоцировать вас на следующие эпизоды переедания. Обещанная легкость не будет появляться после применения капсул с панкреатином.

Читайте также, какие пищевые привычки украинцев приводят к болезням.

Раньше мы писали о том, какая "здоровая" привычка увеличивает риск смерти от болезней сердца на 91%.

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