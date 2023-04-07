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Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину

Роллтон или Мивину можно часто есть или нет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

К продуктам быстрого приготовления люди обычно относятся со страхом. Ведь точно неизвестно, что в составе и навредят ли эти ингредиенты здоровью. К тому же вермишель "Мивину" или "Роллтон" очень часто употребляют в сыром виде.

Об этом сообщила диетолог Светлана Меленко, пишут Факти.

Что произойдет

Лапша быстрого приготовления имеет низкую питательную ценность, высокое содержание углеводов, а также богата консервантами.

Если регулярно ее есть, можно серьезно навредить здоровью.

Продукт имеет очень низкую пищевую ценность и почти не содержит клетчатки, минералов и витаминов. В составе много крахмала, который может вызвать ожирение, болезни сердца и диабет.

Регулярное употребление такого продукта может привести к сердечному приступу или инсульту. Все из-за большого количества жира и растительного масла, которыми обрабатывают лапшу.

К тому же могут возникнуть и другие заболевания:

  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • вздутие живота;
  • рефлюкс;
  • нарушение кислотности.

Также для усиления вкуса к "Мивине" добавляют глутамат натрия в большом количестве. Такое вещество вредит нервной системе.

В каком виде лучше есть

Важно помнить, что разница между готовой лапшой и сухой незаметна.

По словам диетолога, нет особой разницы, где будет разбухать эта лапша - в тарелке или в желудке.

Однако, если человек не может отказаться от "Мивины", то диетолог советует придерживаться нескольких пунктов:

  • Добавить белок: вареное яйцо, мясо, сыр или рыбу;
  • Зелень, морковь, капусту, огурец или перец;
  • Слейте воду, чтобы избавиться от плохих жиров и лишней соли;
  • Не используйте масло из упаковки (оно преимущественно некачественное и дешевое). Вместо этого добавьте оливковое, кокосовое или льняное;
  • Не добавляйте специи из пакетиков, что добавляют в лапшу. Конкретно они содержат большое количество плохих веществ.

Раньше мы сообщали, почему нельзя ломать макароны перед варкой.

Также мы писали, с чем нельзя совмещать макароны, чтобы не набрать вес.

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