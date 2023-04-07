Дієтолог розповіла, що станеться з організмом, якщо їсти сиру Мівіну

Що станеться

Локшина швидкого приготування має низьку поживну цінність, високий вміст вуглеводів, а також багата консервантами.

Якщо регулярно її їсти, то можна серйозно зашкодити здоров'ю.

Продукт має дуже низьку харчову цінність і майже не містить клітковини, мінералів та вітамінів. У складі багато крохмалю, який може спричинити ожиріння, хвороби серця та діабет.

Регулярне вживання такого продукту може призвести до серцевого нападу або інсульту. Все через велику кількість жиру та олії, якими обробляють локшину.

До того ж можуть виникнути й інші захворювання:

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

здуття живота;

рефлюкс;

порушення кислотності.

Також для посилення смаку до "Мівіни" додають глутамат натрію у великій кількості. Така речовина шкодить нервовій системі.

У якому вигляді краще їсти

Важливо пам'ятати, що різниця між готовою локшиною і сухою непомітна.

За словами дієтолога, немає особливої різниці, де набрякатиме ця локшина - в тарілці чи у шлунку.

Однак, якщо людина не може відмовитися від "Мівіни", то дієтолог радить дотримуватись кількох пунктів: