Диетолог рассказала, какие напитки и продукты помогут охладиться в сильную жару

Лето в разгаре, но в сильно жаркие дни трудно наслаждаться таким периодом. Когда воздух нагревается до +30 градусов, то становится не очень комфортно и жара очень утомительна. Следует знать, что есть и пить летом для поддержания организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

В такую жару не хочется абсолютно ничего, а с уменьшением аппетита увеличивается количество перекусов, часто не очень нутритивно ценных для организма и большое количество холодных газированных или кофейных напитков для утоления жажды.

Ограничение кофеина

По словам диетолога, следует ограничить употребление кофеина до 400 мг в день.

Помните, что такие напитки, как айс-лате, оранж кофе и другие, могут привести к большей потере жидкости благодаря мочегонному эффекту.

Поэтому простая вода - это лучший источник утоления жажды и поддержания оптимальной гидратации организма.

Для того чтобы сделать ее более освежающей, добавляйте: лимон, грейпфрут, огурец, мяту, имбирь, кардамон, арбуз.

"Обратите внимание на охлажденный зеленый чай с жасмином, это очень классно вкусно и освежает", - написала она.

Увлажняющие продукты

Общее суточное потребление жидкости не должно состоять только из напитков. Различные продукты также снабжают воду, и некоторые из них достаточно увлажняют.

К примеру:

﻿﻿огурец

кабачок

сельдерей

арбуз

капуста

кейл

помидоры

Уменьшите порцию

Если ваш аппетит упал, попробуйте снизить вашу обычную порцию. Помните, самый плотный прием пищи - это обед, на ужин употребляйте больше сырых или термообработанных овощей.

Не забывайте о сезонных ягодах и фруктах. Балансируйте тарелку правильно, это

поможет избежать дискомфорта и тяжести в течение дня и лучше пережить жару.

Осторожно с колбасными продуктами

Будьте бдительны к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и

рыба, молочные продукты, сливки, исключите продукты, которые при условиях такой температуры скоропортятся.

К тому же следует избегать по возможности доставок в эту пору.

Холодные супы

Разбавьте рацион холодными супами, такие как гаспачо и холодный борщ.

Вы получите максимум пользы и вкуса и приятной прохлады после съеденного.

Идеально подойдет для обеда.

Углеводы

Это источник энергии для организма и, казалось бы, они должны улучшать самочувствие.

Однако быстроусвояемые углеводы приводят к быстрому повышению сахара в крови, в ответ на это поджелудочная железа производит большое количество инсулина.

Стремясь снова пополнить запасы энергии, рука инстинктивно будет тянуться к очередной порции вредных вкусностей.

Поэтому ограничиваем, а лучше вообще исключить такие продукты как промышленное печенье, конфеты, мороженое, соки, изделия из белой муки и т.д.