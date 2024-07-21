Диетолог рассказала, какие напитки и продукты помогут охладиться в сильную жару
Лето в разгаре, но в сильно жаркие дни трудно наслаждаться таким периодом. Когда воздух нагревается до +30 градусов, то становится не очень комфортно и жара очень утомительна. Следует знать, что есть и пить летом для поддержания организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
В такую жару не хочется абсолютно ничего, а с уменьшением аппетита увеличивается количество перекусов, часто не очень нутритивно ценных для организма и большое количество холодных газированных или кофейных напитков для утоления жажды.
Ограничение кофеина
По словам диетолога, следует ограничить употребление кофеина до 400 мг в день.
Помните, что такие напитки, как айс-лате, оранж кофе и другие, могут привести к большей потере жидкости благодаря мочегонному эффекту.
Поэтому простая вода - это лучший источник утоления жажды и поддержания оптимальной гидратации организма.
Для того чтобы сделать ее более освежающей, добавляйте: лимон, грейпфрут, огурец, мяту, имбирь, кардамон, арбуз.
"Обратите внимание на охлажденный зеленый чай с жасмином, это очень классно вкусно и освежает", - написала она.
Увлажняющие продукты
Общее суточное потребление жидкости не должно состоять только из напитков. Различные продукты также снабжают воду, и некоторые из них достаточно увлажняют.
К примеру:
- огурец
- кабачок
- сельдерей
- арбуз
- капуста
- кейл
- помидоры
Уменьшите порцию
Если ваш аппетит упал, попробуйте снизить вашу обычную порцию. Помните, самый плотный прием пищи - это обед, на ужин употребляйте больше сырых или термообработанных овощей.
Не забывайте о сезонных ягодах и фруктах. Балансируйте тарелку правильно, это
поможет избежать дискомфорта и тяжести в течение дня и лучше пережить жару.
Осторожно с колбасными продуктами
Будьте бдительны к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и
рыба, молочные продукты, сливки, исключите продукты, которые при условиях такой температуры скоропортятся.
К тому же следует избегать по возможности доставок в эту пору.
Холодные супы
Разбавьте рацион холодными супами, такие как гаспачо и холодный борщ.
Вы получите максимум пользы и вкуса и приятной прохлады после съеденного.
Идеально подойдет для обеда.
Углеводы
Это источник энергии для организма и, казалось бы, они должны улучшать самочувствие.
Однако быстроусвояемые углеводы приводят к быстрому повышению сахара в крови, в ответ на это поджелудочная железа производит большое количество инсулина.
Стремясь снова пополнить запасы энергии, рука инстинктивно будет тянуться к очередной порции вредных вкусностей.
Поэтому ограничиваем, а лучше вообще исключить такие продукты как промышленное печенье, конфеты, мороженое, соки, изделия из белой муки и т.д.
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