Диетолог рассказала, как правильно питаться при отключениях света: пример меню
Девушкам, которые хотят похудеть и оставаться стройными, важно правильно питаться каждый день. В условиях постоянного отключения света трудно добиться такого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Натальи Самойленко.
Как отсутствие света вредит фигуре
Отключение света, особенно когда они происходят не по графику, мешают поддерживать привычный рацион. Ожидается, что когда нет света, а весь дом на электричестве, приготовить еду нельзя.
Из-за отключения света закрываются продуктовые магазины, поэтому искать нужные продукты для здорового завтрака приходится в другом месте.
Иногда отключение света влияет на наш организм самым неожиданным образом. Например, многие девушки, чтобы продолжать работу, заходят в кафе или рестораны. А там возникает соблазн отойти от привычного режима и съесть что-нибудь вкусненькое.
Как питаться правильно без света
Диетолог показала примеры ставь на завтрак, обед, ужин и конструктор для формирования рациона. Таким образом, даже без электроэнергии, меню может быть полезным.
На завтрак можно приготовить следующие блюда:
- творог с зеленью и огурцом + орешки 1 ст.л + соус песто 1 ст.л и цельнозерновые хлебцы
- цельнозерновой тост с хумусом и овощной салат (томат, перец, шпинат и моцарелла) + ягоды
- салат со свеклой и фетой (фета, свекла, руккола, шпинат) + оливковое масло и орешки
Примеры блюд на обед:
- вареная свекла + запеченная курица + овощная нарезка + заправить свеклу оливковым маслом и кунжутом
- лаваш с курицей, тунцем или лососем + сыр + авокадо и зелень
- окрошка (курица вареная, картофель, укроп, лук, яйца, огурцы) + минеральная вода
При отключениях света на ужин можно приготовить следующие блюда:
- боул (киноа/рис + лосось + листья салата, орешек, помидор) + авокадо и оливковое масло
- хумус с овощными палочками (морковь, огурец, перец, сельдерей) + орешки
- мидии в масле + салат (шпинат, помидор, перец, укроп) + семена тыквы
Наталье Самойленко также советует заранее сделать следующие заготовки:
- предварительно отварить яйца
- запечь курицу
- запечь или пожарить рыбные котлеты
- рыба запеченная или вареная
- консервы (тунец, скумбрия в масле)
- креветки, мидии варенные в морозильной камере
- предварительно отварить кашу
- запечь или отварить картошку
- отварить цельнозерновые макароны
- купить ягоды и фрукты
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