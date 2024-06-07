Диетолог рассказала, как правильно питаться при отключениях света: пример меню

Девушкам, которые хотят похудеть и оставаться стройными, важно правильно питаться каждый день. В условиях постоянного отключения света трудно добиться такого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Натальи Самойленко.

Как отсутствие света вредит фигуре

Отключение света, особенно когда они происходят не по графику, мешают поддерживать привычный рацион. Ожидается, что когда нет света, а весь дом на электричестве, приготовить еду нельзя.

Из-за отключения света закрываются продуктовые магазины, поэтому искать нужные продукты для здорового завтрака приходится в другом месте.

Иногда отключение света влияет на наш организм самым неожиданным образом. Например, многие девушки, чтобы продолжать работу, заходят в кафе или рестораны. А там возникает соблазн отойти от привычного режима и съесть что-нибудь вкусненькое.

Как питаться правильно без света

Диетолог показала примеры ставь на завтрак, обед, ужин и конструктор для формирования рациона. Таким образом, даже без электроэнергии, меню может быть полезным.

На завтрак можно приготовить следующие блюда:

творог с зеленью и огурцом + орешки 1 ст.л + соус песто 1 ст.л и цельнозерновые хлебцы

цельнозерновой тост с хумусом и овощной салат (томат, перец, шпинат и моцарелла) + ягоды

салат со свеклой и фетой (фета, свекла, руккола, шпинат) + оливковое масло и орешки

Примеры блюд на обед:

вареная свекла + запеченная курица + овощная нарезка + заправить свеклу оливковым маслом и кунжутом

лаваш с курицей, тунцем или лососем + сыр + авокадо и зелень

окрошка (курица вареная, картофель, укроп, лук, яйца, огурцы) + минеральная вода

При отключениях света на ужин можно приготовить следующие блюда:

боул (киноа/рис + лосось + листья салата, орешек, помидор) + авокадо и оливковое масло

хумус с овощными палочками (морковь, огурец, перец, сельдерей) + орешки

мидии в масле + салат (шпинат, помидор, перец, укроп) + семена тыквы

Наталье Самойленко также советует заранее сделать следующие заготовки: