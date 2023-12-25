Диетолог рассказала, как питаться на праздники, чтобы остаться здоровыми

Как питаться и оставаться здоровыми, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Пять важных советов для новогодних застолий

Употребляйте много клетчатки

Клетчатка - это все существующие овощи, крупы, зелень, ягоды, фрукты, бобовые. Вот именно в таком порядке, то есть овощей больше.

Запеканки, рулеты, паштеты, рагу, тушеные, квашеные и свежие в нарезке. Если желудок, кишечник здоровы - больше свежих. Если есть какие-то проблемы – больше в мягком (запеченном, тушеном виде). Клетчатка - это "подушка", поглотитель всего, что вы добавите к ней: жира, сахара, алкоголя.

Потребляйте меньше жиров и сахара

Все жаренные в жире колбасы, холодцы с сантиметровым слоем смальца сверху, торты и пирожные с масляным кремом (трубочки, "орешки" со сгущенкой) совмещенные в один прием пищи почти мгновенно доведут ваш организм до состояния сахарного диабета 2 типа.

Сочетание сахара и жира усугубляют, буквально ломают работу инсулиновых рецепторов и организм оказывается в состоянии инсулинорезистентности. Поэтому не жарьте, а тушите, подливая воду и запекайте.

Вместо выпечки с кремом приготовьте с плодово-ягодной начинкой, например штрудель с яблоками и корицей, вареники с вишнями, смородиной, желе, домашний зефир.

Пейте много воды

Вода может быть с лимоном, калиной, клюквой, гранатом. Или компот из сухофруктов без сахара и без меда. Употребляя воду вы будете меньше хотеть есть, почаще будете ходить в туалет.

Выбирайте некрепкий алкоголь

Не добивайте свою печень и мозг алкоголем, они и так в стрессе от нашей военной жизни. Не пейте на голодный желудок, сначала снабдите "подушку". Пейте некрепкое, лучшее – вино, еще лучше – сухое. Оно поможет лучше перевариться и усвоиться мясным блюдам. Чередуйте алкоголь с водой.

Не только ешьте и пейте на праздники

Старайтесь больше двигаться, а не только есть и пить. Первого января весь день гуляйте, чтобы выместить калории, которые получили сутки перед тем. Поддержите наших защитников, напишите сообщения воюющим, бросьте им на счет какие-то средства, помогите приобрести необходимое.