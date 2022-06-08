Дієтолог розповіла, як фруктами і ягодами не нашкодити організму

У літній сезон, коли ягоди і фрукти стають популярними ласощами в нашому раціоні, важливо правильно підібрати такі корисні та багаті вітамінами продукти, враховуючи особливості свого організму і стану здоров'я. В іншому випадку можна собі нашкодити.

Що і кому слід обмежити або виключити зі своєї "фруктової тарілки", пояснила дієтолог Світлана Фус на сторінці в Facebook .

Кому та які фрукти і ягоди краще не їсти

Людям, які страждають від гастриту з підвищеною кислотністю, не на користь підуть кислі ягоди і фрукти. А при ожирінні та цукровому діабеті не слід вживати солодкі.

Крім того, фруктові соки, солодкі компоти і велика кількість фруктів є фактором ризику подагри, звернула увагу експерт.

"Надлишок фруктози може збільшити продукцію сечової кислоти та сприяти утворенню каменів у нирках", - зазначила вона.

Дієтолог також закликала враховувати, що термічна обробка знижує вміст вітамінів у фруктах і ягодах. Відповідно завжди краще з'їсти свіжі плоди, ніж варити компоти і варення, в яких до того ж велика кількість цукру.

Фрукти і ягоди, за аналогією з овочами, можна заморожувати - таким чином в зимовий час їх вживання підвищить біологічну цінність їжі.

"Контролюйте вміст інших джерел фруктози і глюкози: меду, сухофруктів, кондитерських виробів, щоб зменшити ризик надмірної кількості простих вуглеводів у раціоні", - говорить фахівець.

Додаючи фрукти і ягоди у свій щоденний раціон можна зробити харчування різноманітним, смачним і корисним - тільки важливо знати міру.

Коли краще вживати фрукти і ягоди і з чим

Дієтолог рекомендує вживати фрукти і ягоди перед основним прийомом їжі, або ж поєднувати з кашами, кисломолочними продуктами, додавати в овочеві салати.

Річ у тому, що фрукти і ягоди легко і швидко перетравлюються, містять велику кількість органічних кислот, які при попаданні в шлунок дратують його стінки, збільшують секреторну функцію шлунка і підшлункової залози.

"Ця їх дія може не тільки посилювати апетит, але і викликати больові відчуття", - розповіла експерт.

Крім вживання їх свіжими можна використовувати у вигляді соусів до м'яса, риби та птиці. Вживати більш солодкі фрукти ліпше в денний час, щоб цукри (глюкоза, фруктоза), що там містяться встигли утилізуватися, а не відкладалися у вигляді жиру, говорить Фус.