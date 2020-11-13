Диетологи рассекретили вкусную еду, которая ускорит сброс веса

Какая вкусная еда ускорит похудение (фото: freepik)

Диетологи раскрыли секрет "вкусного" похудения

Диетологи, опираясь на последние исследования ученых, рассекретили вкусную еду, которая ускорит сброс лишнего веса. Речь идет о фисташках, про пользу которых говорят давно. Но теперь стало понятно, что орехи еще и помогают худеющим.

Фисташки богаты полезными минералами, витаминами, антиоксидантами, мононенасыщенными жирами и клетчаткой. А в новом исследовании говорится о том, что орехи борются с лишними кило, пишет womanEL.

Целых четыре месяца ученые наблюдали за 94 людьми разных размеров - от стройных до тех, кто страдает ожирением. Их всех посадили на одну и ту же программу похудения. Но половине из них давали по 40 грамм фисташек каждый день.

Сбросить вес удалось всем без исключения. Но та группа, которая употребляла фисташки, показала лучший результат.

Диетологи говорят, что орехи особенно эффективны для обуздания голода и усиления чувства сытости. Это безусловно, важно, если вы пытаетесь похудеть.

Специалисты по питанию уверены, что все орехи полезны. Но они чаще рекомендуют своим клиентам именно фисташки.

Ранее диетологи рассказали, как отказаться от сахара, и какие позитивные перемены могут произойти со здоровьем и внешностью.

Также эксперт рассказал про опасность популярного продукта, который лучше не покупать у бабушек.