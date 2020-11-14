Дієтолог приголомшила наслідками відмови від солі: в жодному разі не виключайте з раціону

Користь і шкода вживання солі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Щодня потрібно з'їдати не більше 5 грам солі

Сіль — це один зі спірних продуктів харчування, адже деякі експерти вважають, що здорова їжа повинна бути не соленою.⁣⁣ Дієтолог Світлана Фус спростувала цей міф і детально пояснила про користь солі для людського організму.

Спеціаліст у своєму Instagram уточнила, що вживання солі у невеликій кількості допомагає підтримувати тонус м'язів, регулює водно-сольовий баланс організму, необхідна для функціонування нервової системи. ⁣⁣⠀

"Вона входить до складу м'яких тканин організму, міжклітинної рідини, лімфи, а також кісток. Тому фраза "без солі життя неможливе" є незаперечним фактом.⁣⁣ Як омега-3 жирні кислоти й інші незамінні нутрієнти, ми можемо отримати сіль тільки з їжею", - пояснила Світлана Фус.

⁣Водночас фахівець акцентувала увагу, що у великих кількостях сіль також вкрай шкідлива. За її словами, добова норма солі в раціоні - це 5 г. Надлишок цього провокує переїдання.

"Надлишок кухонної солі збільшує навантаження на серце і нирки, затримує воду в тканинах, від чого збільшується вага і погіршується настрій. Ще сіль сприяє переїданню, вона один з кращих підсилювачів смаку. Солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, аніж несоленої", - підсумувала дієтолог Світлана Фус.⠀

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