Вот что нужно есть, чтобы предотвратить раннее поседение: советы нутрициолога

Несмотря на распространенное мнение, раннее поседение может возникать не только из-за стресса. Большую роль в этом играет нехватка определенных витаминов и минералов. К счастью, дефицит этих веществ можно покрыть с помощью питания.

О том, что есть, чтобы предотвратить раннему поседению, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Почему люди преждевременно седеют

Среди причин появления преждевременной седины большую роль играет наследственность. Если у кровных родственников была ранняя седина, то велика вероятность, что она появится и у их близких в молодом возрасте.

Преждевременная седина может возникнуть из-за анемии, макросомальной анемии, В6, В9 или В12 зависимой анемии. Также ее может спровоцировать гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит.

"Гипотиреоз нужно компенсировать, потому что он приводит к снижению секреции желудочной кислоты, из-за чего многие минеральные вещества и витамины просто не усваиваются", - говорит Голобородько.

Также она отмечает, что причиной ранней седины является пониженное потребление (и плохое усвоение) белка в рационе. Мало белка равно пониженной активности меланина.

Как приостановить поседение

При поседении большую роль играет меланин. Его выработку стимулируют гормоны гипофиза, щитовидной железы, медиаторы симпатической нервной системы и половые гормоны.

Тирозин является начальным пунктом биосинтеза меланина. Именно поэтому очень важно есть много белка - в нем содержится тирозин.

Что есть, чтобы предотвратить раннее поседение:

органическое мясо

птица

рыба

морепродукты

цельная органическая молочная продукция, сыры

тыквенные семена

все бобовые

тофу

дикий черный рис

Также важно заботиться о поступлении меди в организм. Дефицит можно покрыть БАДами, а еще следует потреблять больше печени говядины, устрицы, необработанные какао-бобы. Полезными будут расторопша, артишок, куркумин.

Предотвратить раннее поседение помогут все формы пептидов коллагена, л-тирозин, группа витаминов В, минералы, медь, марганец, молибден и комплексная форма витамина Е.