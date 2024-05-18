Диетолог назвала рецепт коктейля для похудения всего из 5 ингредиентов

Многие люди худеют к лету, но это нужно делать без вреда для здоровья, избегая экстремальных диет. Сбросить вес помогают протеиновые коктейли из натуральных ингредиентов. Они насыщают организм полезными веществами и предотвращают переедание.

О том, как приготовить протеиновый коктейль для похудения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Протеиновый коктейль для похудения

"Протеиновый коктейль, который я рекомендую клиентам для похудения, требует лишь нескольких простых ингредиентов: несладкое миндальное молоко, шпинат, банан, белковый порошок и арахисовое масло. Этот коктейль обеспечивает надежный баланс белка, полезных жиров и клетчатки, что может помочь оставаться сытым и удовлетворенным", - говорит диетолог Кристен Карли.

Протеиновый коктейль содержит: 322 калории, 12,5 г жира, 425 мг натрия, 24 г углеводов, 5 г клетчатки, 32 г белка.

Как приготовить коктейль

Смешайте в блендере 1 мерную ложку протеинового порошка, 1 стакан несладкого миндального молока, пол банана, 1 столовую ложку арахисового масла, горсть шпината и кубики льда.

Перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Чтобы получить более сладкий вкус, добавьте капельку меда или несколько капель экстракта стевии.

Как этот коктейль способствует похудению

"Этот протеиновый коктейль наполнен белком, что помогает чувствовать сытость и удовольствие, поэтому вы с меньшей вероятностью будете перекусывать нездоровыми блюдами. Употребление большого количества белка в течение дня помогает увеличить ощущение сытости и уменьшает голод, что может предотвратить переедание и поддержать ваши усилия похудеть", - говорит диетолог.

Кроме того, коктейль содержит сбалансированную смесь макроэлементов, включая белок, полезные жиры и углеводы, которые могут помочь сохранить насыщение и предотвратить выпадение энергии в течение дня.

Коктейль богат полезными ингредиентами, такими как шпинат, банан и миндальное молоко, содержащие много витаминов, минералов и антиоксидантов. Они снабжают организм необходимыми питательными веществами, чтобы оставаться здоровым и сильным.