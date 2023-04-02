Диетолог поделилась советами, которые помогут избавиться от тяги к сладкому

Как избавиться от тяги к сладкому

"Иногда слышу, что надо пить хром (не доказано), магний, заменители сахара, есть здоровые сладости, чтобы избавиться от тяги к сладкому. Советов много, но чтобы они работали, нужно знать конкретную историю человека и дать рекомендации для него", - объясняет эксперт.

Сеник советует проанализировать, что именно вас побуждает есть сладкое. Это происходит, когда вы голодны, или это привычка, или вы едите за компанию, потому что подруги принесли то, что вы любите.

"Если же таким образом вы заедаете свои эмоциональные проблемы, то с этим нужно работать - развивать стрессоустойчивость и осознанное питание. Если же вы голодны, здесь все просто - обеспечить пирамиду здорового питания и вы в разы снизите потребление сладкого", - говорит Сеник.

Зачем вести пищевой дневник

"Ведите пищевой дневник хотя бы 10 дней. Рутинно все записывайте, а затем проанализируйте ваш рацион: есть ли в нем каши, полноценные белковые продукты, фрукты, овощи, орехи? Я гарантирую - 80% людей, имеющих проблему зависимости от сладкого, будут поражены, как они едят", - говорит диетолог.

Сеник подчеркивает, что полностью зависимости от углеводов вы никогда не избавитесь. Но этого и не нужно делать, потому что 50% нашей энергии приходит именно от них, а 100 г углеводов в сутки - это то количество, которое нужно нам для работы мозга (но не из конфет).

"Наши вкусовые рецепторы на языке привыкают к сладкому вкусу, чем его больше, тем больше хочется. Так же могут притупляться ощущения. Со временем при уменьшении сладкого вкуса вы поймете, что типичный молочный шоколад уже не вкусен, а слишком сладок. Но на это нужно время" , - говорит эксперт.