Диетолог назвал продукты и напитки, поддерживающие здоровье печени

Печень отвечает за многие процессы в организме: от производства белков, холестерина и желчи до хранения витаминов, минералов и запасов энергии в виде гликогена. Она также расщепляет токсины, такие как алкоголь, лекарства и природные побочные продукты метаболизма. Поддерживать свою печень в хорошей форме важно для сохранения здоровья.
Какие продукты поддерживают здоровье печени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Питание играет в этом ключевую роль. Многие продукты содержат соединения, которые улучшают работу ферментов печени, защищают от накопления жира и уменьшают воспаление и окислительный стресс.
Кофе
Результаты исследований демонстрируют, что употребление кофе защищает печень от заболеваний даже среди тех, кто уже испытывает значительные проблемы со здоровьем этого органа. В частности, снижает риск цирроза или постоянного повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями печени.
Согласно обзору исследования 2016 года, употребление кофе также снижает риск развития распространенного типа рака печени (гепато-целлюлярной карциномы), уменьшая воспаление. Кроме того, даже снижает риск смерти у людей с хроническими заболеваниями печени. Наибольшую пользу действия кофе наблюдают у людей, которые выпивают не менее 3 чашек в день. Преимущества кофе, как предполагают исследователи, исходят из его способности предотвращать накопление жира и коллагена, что является основными маркерами заболеваний печени.
Кофе также повышает уровень антиоксиданта глутатиона. Антиоксиданты нейтрализуют вредные свободные радикалы, которые естественным образом производятся в организме и могут повредить клетки.
Чай
Обзор 15 исследований 2020 г. обнаружил, что зеленый чай снижает уровень печеночных ферментов у людей с метаболически-ассоциированной болезнью печени (МАСХП). Согласно другому исследованию, добавки с экстрактом зеленого чая в течение 12 недель значительно снижали уровень печеночных ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) у людей с МАСХП.
Кроме того, обзор 2017 показал, что люди, которые пили зеленый чай, имели меньше шансов заболеть раком печени. Наименьший риск наблюдался у людей, которые выпивали четыре или больше чашек в день.
Было несколько сообщений о повреждении печени в результате использования добавок, содержащих экстракт зеленого чая. Поэтому тем, кто уже испытывает проблемы с печенью, стоит поговорить с врачом, прежде чем употреблять такие добавки.
Грейпфрут
Содержит антиоксиданты, естественным образом защищающие печень. Два основных антиоксиданта грейпфрута – это флавоноиды нарингенин и нарингин.
Защитное действие грейпфрута проявляется двумя способами – уменьшая воспаление и защищая клетки. Согласно результатам исследования 2023, эти антиоксиданты замедляют развитие фиброза печени, когда в органе накапливается избыточное количество соединительной ткани, обычно вследствие хронического воспаления.
Воздействие грейпфрута или грейпфрутового сока, а не его компонентов, не изучалось. Кроме того, почти все исследования, посвященные антиоксидантам в грейпфруте, проводились на животных. Тем не менее, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что грейпфрут может быть полезен для поддержания здоровья.
Черника и клюква
Содержат антоцианы, являющиеся антиоксидантами, придающими ягодам характерного цвета. Они связаны со многими преимуществами для здоровья.
Исследование 2021 показало, что прием клюквенной добавки в течение шести месяцев улучшает такое состояние, как стеатоз, или ожирение печени, у людей с МАСХП. Кроме того, исследования в пробирках обнаружили, что экстракт черники угнетает рост клеток рака печени человека. Но нужны дополнительные исследования, чтобы определить, имеют ли они такой же эффект у людей.
Добавить эти ягоды в рацион является хорошим способом обеспечить организм, в том числе печень, антиоксидантами, необходимыми для сохранения здоровья.
Виноград
Его плоды, особенно красные и фиолетовые, содержат разнообразные полезные растения. Исследование 2020 на крысах показывает, что виноград и виноградный сок имеют немало преимуществ для здоровья. Среди них – снижение воспаления, предотвращение повреждения клеток, повышение уровня антиоксидантов.
Однако исследование 2022 г. показывает, что употребление винограда и продуктов из него не оказывает значительного влияния на печеночные ферменты и может не способствовать улучшению функции печени.
Свекольный сок
Является источником антиоксидантов беталаинов. Исследования на животных продемонстрировали, что свекольный сок помогает уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени. Однако, хотя исследования на животных выглядят перспективными, требуются дополнительные доказательства в пользу свеклы для здоровья печени человека.
Крестоцветные овощи
Известны высоким содержанием клетчатки и характерным вкусом. Они также богаты полезными растительными соединениями. К таким овощам относятся брокколи, брюссельская капуста, капуста, листовая капуста, цветная капуста.
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что крестоцветные овощи содержат определенные соединения, которые изменяют процесс детоксикации и защищают от вредных соединений. По результатам исследования 2016 года у мышей, которых кормили брокколи, развилось меньше опухолей или жировой болезни печени, чем у мышей контрольной группы. Хотя исследования на людях ограничены, крестоцветные овощи перспективны как полезная пища для здоровья печени.
Орехи
Богатые несколькими ключевыми питательными веществами – это здоровые жиры, антиоксиданты, витамин Е, полезные растительные соединения. Исследование 2019 показало, что питание с высоким содержанием орехов связано с сниженным риском развития МАСХП. Предварительные данные указывают, что орехи являются важной группой продуктов для здоровья печени.
Жирная рыба
Омега-3 содержит жирные кислоты, которые являются здоровыми жирами, которые помогают уменьшить воспаление и связаны с низшим риском сердечных заболеваний. Анализ 2016 показал, что омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень жира в печени и триглицеридов у пациентов с МАСХП или неалкогольным стеатогепатитом.
Соотношение жиров Омега-3 и Омега-6 также важно. Многие люди превышают рекомендации по потреблению Омега-6 жиров, содержащихся в растительных маслах и сливочном масле. Согласно одному исследованию на животных, слишком высокое соотношение Омега-6 к Омега-3 способствует развитию заболеваний печени. Следовательно, кроме добавления в свой рацион полезных для сердца жиров Омега-3, хорошей идеей является и уменьшить потребление жиров омега-6, способствующих воспалению.
Оливковое масло
Считается здоровым жиром из-за многочисленных преимуществ для здоровья, включая положительное влияние на сердце и метаболическое состояние. Это также благотворно действует на печень. Согласно исследованию 2018 года, соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, связано с пониженным риском ожирения печени у пожилых людей.
Несколько других исследований оказали подобное влияние на потребление оливкового масла на людей, включая уменьшение накопления жира в печени и повышение уровня печеночных ферментов в крови. Накопление жира в печени является частью первой стадии болезни печени. Поэтому положительное влияние оливкового масла на жир в печени оказывает его ценной частью здорового питания.
Включение в меню продуктов, богатых питательными веществами является простым, но эффективным способом улучшить здоровье печени. Обратите внимание прежде всего на продукты, содержащие антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, смягчают окислительный стресс и предотвращают повреждение клеток.
Пища, богатая клетчаткой, помогает контролировать вес и обеспечивает надлежащее функционирование печени. Кроме того, продукты, содержащие белок или здоровые жиры, полезны для лечения или профилактики других состояний, связанных с заболеваниями печени, такими как диабет.
Чрезмерное потребление определенной пищи связано с повышенным риском МАСХП. Для лучшей работы печени следует ограничить потребление таких продуктов как красное и обработанное мясо, безалкогольные напитки и газировка, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и простых сахаров, такие как фаст-фуд, полножирные молочные продукты.
Кроме внесения изменений в свой рацион, эксперты рекомендуют следовать таким советам, которые касаются образа жизни:
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