Диетолог назвал самые полезные травяные чаи, способствующие укреплению здоровья
Обычно травяные чаи изготовляют из сушеных фруктов, цветов, специй или трав. На протяжении веков они использовались как природное лекарство против различных заболеваний.
Какие из них самые полезные, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Какие чаи самые полезные для здоровья
Чаи из трав имеют разнообразные вкусы, не содержат сахара и калорий. Многие травяные чаи также способствуют укреплению здоровья, и современная наука подтверждает профилактические и лечебные возможности некоторых из них при разумном использовании.
Диетолог назвал десять травяных чаев, безопасность и польза которых были подтверждены в надежных исследованиях.
Чай из ромашки
Известен своим успокаивающим действием и часто используется как средство улучшения сна. Исследования показывают, что он действительно улучшает качество сна у пожилых людей и женщин после родов. Более того, считается, что ромашка обладает антибактериальными, противовоспалительными свойствами и защищает печень. Согласно определенным исследованиям, этот чай способен улучшить контроль уровня сахара в крови и облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС).
Чай из мяты
Чаще используют для поддержания здоровья пищеварения. Также он обладает антиоксидантными, противораковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Несколько исследований показали, что препараты из масла мяты помогают облегчить расстройство пищеварения, тошноту, гастралгию и другие симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Вместе с этим, очевидно, нельзя экстраполировать на мятный чай результаты исследований, в которых изучалась эффективность масла перечной мяты. Количество активного ингредиента в последнем существенно превышает его количество в чае с мятой.
Имбирный чай
Имбирный чай содержит большое количество антиоксидантов и является хорошо известным средством от тошноты. Исследования показывают, что имбирь эффективен для облегчения тошноты, особенно на ранних сроках беременности, хотя он может облегчить тошноту, вызванную химиотерапией в онкологии и хирургическим вмешательством.
Доказательства также свидетельствуют о том, что имбирь уменьшает боль, связанную с менструацией. Кроме того, некоторые исследования показывают, что имбирные добавки улучшают уровень сахара в крови и уровень липидов у людей с диабетом.
Каркаде
Кроме яркого цвета и уникального вкуса, чай из гибискуса обладает целебными свойствами. Хотя результаты исследований остаются неоднозначными, но часть из них демонстрируют, что употребление каркаде может способствовать снижению уровня общего холестерина и атерогенных ЛПНП наряду со снижением АД.
По результатам другого исследования, употребление экстракта чая из гибискуса в течение 6 недель значительно снизило показатели окислительного стресса у мужчин-футболистов. Следует заметить, что этот чай может взаимодействовать с диуретиками, поэтому перед его употреблением посоветуйтесь с врачом.
Чай из эхинацеи
Популярное средство против простуды. Есть доказательства, что эхинацея помогает укрепить иммунную систему, а значит, защищает от инфекций. Некоторые исследования обнаружили, что эхинацея может сократить продолжительность простуды или снизить тяжесть симптомов.
Ройбуш
Одно исследование показало, что ройбуш может оказывать противоаллергическое действие. По результатам другого – способен подавлять образование остеокластов. Это клетки, разрушающие старые кости, что необходимо для сохранения, восстановления и изменения формы скелета. Угнетение их образования может помочь людям с заболеваниями, вызывающими образование большого количества остеокластов, например, остеопороз. Кроме того, некоторые исследования показывают, что ройбуш также может способствовать нормализации АД и уровню холестерина.
Чай из шалфея
Хорошо известен лечебными свойствами и потенциальной пользой для здоровья мозга. Разнообразные исследования шалфея обнаружили, что он улучшает когнитивные функции людей с болезнью Альцгеймера.
Ряд исследований также говорит об улучшении умственных функций и памяти у здоровых взрослых после приема одного из типов экстракта шалфея. Также есть определенные доказательства способности шалфея снизить уровень общего холестерина и ЛПНП (атерогенного холестерина).
Чай из мелиссы
Имеет легкий, лимонный вкус и полезен для сердца. В одном небольшом исследовании употребление чая из мелиссы в течение 6 недель улучшило артериальную жесткость, что является фактором риска атеросклеротических сердечных заболеваний и инсульта.
Исследования также обнаружили, что употребление мелиссы увеличивает количество природных антиоксидантных ферментов, помогающих оградить организм от окислительного повреждения. Кроме того, в одном обзоре отмечается, что мелисса может облегчить даже симптомы депрессии и тревоги без серьезных побочных эффектов.
Чай из шиповника
Содержит много витамина С и полезных растительных соединений с противовоспалительными свойствами. Исследования показали, что порошок шиповника помогает уменьшить воспаление и улучшить симптомы, связанные с ревматоидным артритом и остеоартритом, включая боли в мышцах и суставах.
Кроме того, плоды шиповника вероятно полезны для контроля веса, помогая уменьшить индекс массы тела и жир на животе. Хотя это требует дополнительных исследований.
Чай из пассифлоры
Традиционно используется для устранения тревоги и улучшения сна. Результаты одного исследования продемонстрировали, что прием экстракта пассифлоры в течение 2 недель улучшает определенные маркеры качества сна у людей с бессонницей, хотя и без статистической достоверности по сравнению с плацебо. Некоторые другие исследования показывают, что пассифлора помогает облегчить симптомы тревожности, особенно во время стоматологических процедур.
Кстати, 72-летняя модель назвала напиток для идеальной кожи.
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