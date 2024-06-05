Диетолог назвал минерал, который поможет при высоком давлении и улучшит здоровье сердца

Гипертония или повышенное давление - это проблема многих украинцев. Около 14% всех смертей в мире обусловлено повышенным давлением крови в сосудах.

Как этому помочь, используя питание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как магний влияет на давление?

Этот минерал регулирует давление двумя основными способами:

уравновешивает влияние кальция на кровеносные сосуды. Кальций способствует сужению кровеносных сосудов. Когда это происходит, повышается артериальное давление. Но магний связывается с клеточными элементами стенки кровеносного сосуда вместо кальция. Это предотвращает сужение кровеносных сосудов и снижает АД.

предотвращает повреждение стенок кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды со временем изнашиваются и становятся более жесткими, что приводит к повышению артериального давления. Магний помогает связывать вещества, повреждающие кровеносные сосуды и помогает им в процессе восстановления.

О чем свидетельствуют исследования?

Новейшие исследования подтверждают, что магний может оказать положительное влияние на артериальное давление. Обзор нескольких исследований показал небольшое, но заметное снижение АД при применении магния. Ученые анализировали различные дозировки магния и установили, что добавки минерала способствуют снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.

По результатам исследований, добавки магния снижают АД только на несколько пунктов, однако эффект усиливается при употреблении доз свыше 370 мг в сутки. Обычно наблюдается положительный эффект в течение 3-4 недель.

Недавнее обзорное исследование 2021 года подтвердило, что некоторые лица могут извлечь больше пользы от добавок магния, чем другие. Вероятнее всего, магний снизит давление у тех, кто имеет высокое давление, которое не контролируется. Исследователи обнаружили этот эффект при дозах более 240 мг в день для тех, кто уже принимал лекарства против АД, и выше 600 мг для тех, кто не принимал.

Однако, означает ли это, что низкий уровень магния в крови может вызвать высокое давление? Исследование на крысах показало, что очень низкий уровень магния может увеличивать вероятность повышения АД. Однако ограниченные доказательства свидетельствуют о том, что этот эффект наблюдается и у людей.

Какие преимущества магния для здоровья сердца?

Помимо снижения давления, магний обладает следующими свойствами:

Снижает риск сердечных заболеваний и помогает поддерживать стенки кровеносных сосудов здоровыми. Это предотвращает повреждение и жесткость (атеросклероз) кровеносных сосудов, что приводит к сердечным заболеваниям.

Снижает риск инсульта. Увеличение потребления магния на 100 мг в день уменьшает на 8% риск инсульта, вызванного атеросклерозом.

Помогает инсулину работать более эффективно. Это важно для людей с диабетом или в группе риска.

Улучшает настроение. Некоторые исследования показывают, что магний помогает при симптомах депрессии. А у людей с низким уровнем магния чаще развивается депрессия.

В каких продуктах содержится магний?

Магний есть в фасоли, орехах, зеленых листовых овощах, хлебе, цельнозерновых продуктах, сое и продуктах на основе сои, бананах, молочных продуктах, таких как йогурт.

Большинству людей не нужны добавки магния, чтобы поддерживать уровень минерала в здоровом диапазоне.

Дозировка магния

Рекомендованная суточная дозировка магния составляет 420 мг для взрослых мужчин и 320 мг для взрослых женщин. В исследованиях, посвященных снижению АД, выявлено, что эффективной дозой является по крайней мере 370 мг в день.

Последние данные показывают, что дозы свыше 600 мг в день могут иметь большую пользу. Диетические добавки магния существуют в разных формах, однако исследования указывают, что тип магния менее важен, чем фактическая доза (количество миллиграмм в день).

Если вы намерены принимать больше рекомендуемой суточной дозы магния в виде добавок, лучше всего проконсультироваться со своим врачом по вопросам безопасности, особенно если у вас есть другие заболевания или вы принимаете другое лекарство.

Также рекомендуется сначала сдать анализ крови, поскольку некоторые заболевания, в том числе проблемы с почками, могут повлиять на усвоение магния организмом.