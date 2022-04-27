RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт, який потрібно вживати щодня

Фото: дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-дієтолог розповіла, який молочний продукт є найкориснішим серед інших і рекомендує його вживати щодня.

Про це пише Milliyet.

За словами турецького лікаря Зюлал Ялчин, мова йде про простий і доступний кожному українцю кефір.

Він містить всі поживні речовини молока, його харчова цінність надзвичайно висока. Він дуже багатий мінералами і незамінними амінокислотами, особливо фосфором і кальцієм.

Невідомі переваги вживання кефіру

Мікроорганізми в кефірі полегшують травлення, вносячи зміни в лактозу і білок.

Людям, чутливим до лактози, також можна вживати кефір, так як вміст лактози в кефірі знижено.

Молочний продукт важливий для захисту кишкової флори, синтезу деяких поживних речовин, антиканцерогенної дії, зниження непереносимості лактози і зниження рівня холестерину в сироватці.

Вживання кефіру показано при таких захворюваннях:

  • виразка,
  • високий кров'яний тиск,
  • розлади жовчовивідних шляхів,
  • нервові розлади,
  • екзема,
  • бронхіт,
  • астма.

Кефір можна вживати всім

Оскільки напій містить поживні речовини і позитивно впливає на здоров'я, діти, дорослі, вагітні жінки, які годують груддю і літні люди можуть вживати його щодня.

Додайте в кефір фрукти, ягоди, гранолу, горіхи і ваші діти будуть в захваті від такого напою!

Раніше ми писали, що трапиться з вами, якщо кожен день їсти банани.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье