Дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт, який потрібно вживати щодня

Лікар-дієтолог розповіла, який молочний продукт є найкориснішим серед інших і рекомендує його вживати щодня.
Про це пише Milliyet.
За словами турецького лікаря Зюлал Ялчин, мова йде про простий і доступний кожному українцю кефір.
Він містить всі поживні речовини молока, його харчова цінність надзвичайно висока. Він дуже багатий мінералами і незамінними амінокислотами, особливо фосфором і кальцієм.
Мікроорганізми в кефірі полегшують травлення, вносячи зміни в лактозу і білок.
Людям, чутливим до лактози, також можна вживати кефір, так як вміст лактози в кефірі знижено.
Молочний продукт важливий для захисту кишкової флори, синтезу деяких поживних речовин, антиканцерогенної дії, зниження непереносимості лактози і зниження рівня холестерину в сироватці.
Оскільки напій містить поживні речовини і позитивно впливає на здоров'я, діти, дорослі, вагітні жінки, які годують груддю і літні люди можуть вживати його щодня.
Додайте в кефір фрукти, ягоди, гранолу, горіхи і ваші діти будуть в захваті від такого напою!
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