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Диетолог назвала самый полезный молочный продукт, который нужно употреблять ежедневно

Фото: Диетолог назвала самый полезный молочный продукт (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач-диетолог рассказала, какой молочный продукт является самым полезным среди остальных и рекомендует его употреблять каждый день.

Об этом пишет Milliyet.

По словам турецкого врача Зюлал Ялчин, речь идет о простом и доступном каждому украинцу кефире.

Он содержит все питательные вещества молока, его пищевая ценность чрезвычайно высока. Он очень богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием.

Неизвестные преимущества употребления кефира

Микроорганизмы в кефире облегчают пищеварение, внося изменения в лактозу и белок.

Людям, чувствительным к лактозе, также можно употреблять кефир, так как содержание лактозы в кефире снижено.

Молочный продукт важен для защиты кишечной флоры, синтеза некоторых питательных веществ, антиканцерогенного действия, снижения непереносимости лактозы и снижения уровня холестерина в сыворотке.

Употребление кефира показано при таких заболеваниях:

  • язва,
  • высокое кровяное давление,
  • расстройства желчевыводящих путей,
  • нервные расстройства,
  • экзема,
  • бронхит,
  • астма.

Кефир можно употреблять всем

Поскольку напиток содержит питательные вещества и оказывает положительное влияние на здоровье, дети, взрослые, беременные женщины, кормящие грудью и пожилые люди могут употреблять его ежедневно.

Добавьте в кефир фрукты, ягоды, гранолу, орехи и ваши дети будут в восторге от такого напитка!

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