Дієтолог назвала найкорисніше м'ясо: обов'язково включіть його в раціон!

Дієтолог розповіла про найкорисніше м'ясо для здоров'я, яке повинно бути в раціоні як дорослих, так і дітей.
Своїми знаннями поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус, пише НВ.
За словами експерта, раціон людини на третину має складатися з продуктів тваринного походження. Це м'ясо, риба, яйця, молочні продукти.
І найкориснішим м'ясом дієтолог вважає курку, адже вона здатна забезпечити організм достатньою кількістю білка, містить відносно небагато жиру, причому корисного.
Світлана Фус каже, що за добу доросла людина повинна отримати 1-1,2 г білка на 1 кг нормальної маси тіла з їжі як тваринного, так і рослинного походження. Близько 55% має припадати на тваринні білки.
Таким чином, людині вагою 70 кг необхідно близько 50 г тваринного білка. М'ясо курки містить від 18 до 25 г повноцінного за амінокислотним складом білка. Вживаючи близько 100 г курячого м'яса в день, можна наполовину забезпечити свою потребу в білку.
Що стосується жирів, то прийнято вважати, що полі- і мононенасичені жирні кислоти містять в основному продукти рослинного походження, а насичені жири - в продуктах тваринного походження. Але в курячому жирі насичених жирів всього 30%, а решта 70% - ненасичені.
Крім того в курці невисокий вміст холестерину.
Дієтолог нагадала, що в курці є майже всі необхідні організму людини вітаміни і мінерали. Зокрема, вітаміни В5, В6, В12, РР, холін і біотин, а з мінералів - кобальт, цинк, хром і селен.
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