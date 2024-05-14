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Диетолог напомнила украинцам, чем так полезны грибы

Вторник 14 мая 2024 10:40
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Диетолог напомнила украинцам, чем так полезны грибы Фото: Чем полезны грибы для здоровья (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Грибы – это очень питательный и богатый витаминами продукт, который нужно включать в рацион.

Почему именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Чем полезны грибы

Польза для иммунной системы

Грибы ценны для иммунной системы, особенно для тех, кто страдает различными видами аллергий. разные виды опухолей.

Грибы содержат уникальные вещества – миконутриенты, которые естественным образом укрепляют наш иммунитет, способствуя выработке антител.

Ранее был проведён интересный эксперимент: две группы людей питались одинаково, только люди из одной группы еще дополнительно съедали чашку вареных шампиньонов. Уже через неделю у них на 50% увеличился уровень иммуноглобулинов IgA, а затем держался еще неделю.

Грибы обладают противовоспалительными свойствами. Особенно они выражены в лесных грибах, но даже обычные шампиньоны и другие промышленные грибы также обладают этими свойствами, поэтому грибы желательно употреблять регулярно хотя бы раз в неделю.

Защищают от старения и болезней

Также грибы содержат чрезвычайно ценную аминокислоту, которая называется эрготионеином. Когда мы едим грибы, эта аминокислота переносится специальными белками к тем местам в организме, которые больше всего страдают от оксидантного стресса – хрусталика глаза, костного мозга, защищая их от разрушения.

Защищают от атеросклероза, ожирение

Этому помогает "грибной сахар" - трегалоза. Он же помогает и похудеть, поэтому грибы – неотъемлемая часть рациона для худеющих. А еще трегалоза замедляет старение кожи, сосудов и хрусталика глаза.

Эрготионеин имеется в различных грибах и что важно, устойчив к нагреванию, в отличие от другого токсичного вещества, которое при варке грибов разрушается – агаритина (а при сушке - не разрушается, поэтому предварительно надо сушеные грибы замочить и проварить.

Грибы обладают антидепрессантными свойствами

Происходит это за счет соединения под названием псилобицин. Именно он стимулирует синтез серотонина в мозге, а мы знаем, что баланс серотонина делает жизнь более счастливой.

Диетолог напомнила украинцам, чем так полезны грибы

Как готовить грибы?

Скиталинская советует отваривать и тушить грибы. Вы можете совмещать их практически со всеми блюдами: кашами, овощами, яйцами.

Грибы – это растительный белок, который лучше усваивается, если грибы максимально измельчить – поэтому хорошо жуйте или сделайте крем-суп или грибной паштет.

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