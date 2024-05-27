Диетолог дал эффективные советы для здорового пищеварения

Наша пищеварительная система отвечает за переваривание и усвоение пищи, то есть переработку продуктов, блюд и напитков, выделение необходимых питательных веществ, всасывание их в кровь и выделение из организма непереваренных остатков, что чрезвычайно важно для функционирования всего организма.

Что нужно делать, чтобы улучшить пищеварение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Советы диетолога для комфортного пищеварения

Добавьте больше растительных пищевых волокон (клетчатки)

Чтобы получить 20-35 г клетчатки, необходимых организму ежедневно, выбирайте растительные продукты, такие как хрустящий болгарский перец, фасоль, цельные зерна, орехи, овощи и фрукты. Они помогают при запорах, также полезны для сердца и уровня сахара в крови. Поскольку эти продукты хорошо насыщают, вы едите меньше.

Тщательно жуйте, чтобы обуздать изжогу

Жевание заставляет организм производить слюну, которая уравновешивает кислоту, связанную с изжогой. Кроме того, более медленное и тщательное жевание способствует уменьшению проглатывания воздуха, что предотвращает отрыжку, вздутие и изжогу.

Следите за весом

Потеря даже нескольких лишних килограммов, особенно за счет жира во внутренних органах, облегчает дискомфорт от изжоги, газов и отрыжки. Обратитесь к специалисту для обсуждения и составления сбалансированной диеты и плана физических упражнений для достижения здорового веса.

Уменьшите размер тарелки

Прекрасный способ предотвратить расстройство пищеварения, вздутие живота, изжоги и другие проблемы со здоровьем пищеварительной системы - есть меньше и медленнее. Нужно время, чтобы начать чувствовать сытость. Тогда вы не съедите больше, чем вы планировали.

Избегайте обезвоживания

Жидкость помогает организму избавиться от отходов жизнедеятельности. Увеличение потребления жидкости часто рекомендуется как часть протокола лечения запора, и есть некоторые доказательства, подтверждающие это. Можно пить воду, также соки, чай и другие напитки. Вода также содержится в продуктах. Потребность в жидкости индивидуальна. Тем не менее, взрослым с нарушением функции пищеварительных органов рекомендуют употреблять восемь стаканов воды.

Двигайтесь

Упражнения помогают при большинстве незначительных проблем с пищеварением, от вздутия живота до запоров. Физическая активность способствует работе пищеварительной системы и выведению отходов. А также борется со стрессом, способным вызвать расстройства пищеварения.

Попробуйте пробиотики

Эти "хорошие" бактерии содержатся в некоторых йогуртах, соках и добавках. Исследования показывают, что пробиотики помогают при диарее, синдроме раздраженного кишечника и воспалительном заболевании кишечника. Проконсультируйтесь со своим врачом, какие пробиотики будут полезны для вас.

Делайте больше для контроля стресса

Расстройство желудка может быть даже из-за нервотрепки. Мозг и пищеварительная система связаны. Стресс может усугубить такие заболевания, как синдром раздраженного кишечника и язва. Станьте приоритетом быть активным, высыпаться, медитировать и расслабляться.

Следите за питанием

Избегайте или ограничьте употребление пищи, которая влечет за собой негативные реакции и появление неприятных симптомов. Некоторые люди имеют проблемы с пищей, которая вызывает газообразование, например бобы и газированные напитки, или жирными продуктами, например жареная пища и сыр. Для других проблематичными могут быть кислые продукты, такие как цитрусовые, кофе, чай и помидоры.

Откажитесь от курения

Курение ослабляет клапан в конце пищевода. Это может привести к кислотному рефлюксу и изжоге, а также повышает вероятность некоторых видов рака. Кроме того, у курильщиков чаще возникает язва и болезнь Крона. Если не можете бросить самостоятельно, обратитесь к специалистам и не сдавайтесь, если не вышло с первого раза.

Старайтесь пить меньше алкоголя

Если вы пьете, ограничитесь одним напитком (0,33 пива, 100 мл вина или 30 мл крепкого алкоголя) для женщин или двумя для мужчин. Слишком много алкогольных напитков и их частое потребление способствуют изжоге, диарее, проблемам с печенью и раку пищевода.

Не торопитесь во время еды

Чтобы уменьшить отрыжку и газы, важно, чтобы воздух не попадал в желудок. Поэтому ешьте медленнее. Не проглатывайте быстро еду или напитки. Жуйте каждый кусочек и наслаждайтесь. Избегайте жевательной резинки и конфет, если они вынуждают глотать воздух.

Ограничьте количество соли

Даже небольшой избыток соли в рационе может являться одним из провоцирующих факторов для вздутия живота. Соль в большом количестве часто содержится в готовых продуктах. Сократите его потребление и проверяйте этикетки пищевых продуктов на количество содержания натрия.

Соблюдайте чистоту

Пищевое отравление часто сопровождается диареей, тошнотой и рвотой. Поэтому держите холодную пищу холодной, а горячую – горячей. Тщательно мойте продукты перед потреблением. Используйте разную посуду и доски, когда готовите фрукты, овощи и сырое мясо. Убедитесь, что все молочные продукты пастеризованы.

Когда нужно обращаться к врачу

Запишитесь на прием к врачу, если ваши симптомы не исчезают, возвращаются, ухудшаются и ухудшают качество жизни. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если имеете высокую температуру, проблемы с проглатыванием, кровь в рвоте или стуле, сильную боль в животе, незапланированную потерю веса и другие серьезные симптомы.

Специалист сможет выявить причину и назначить соответствующее лечение, чтобы вы как можно быстрее чувствовали себя лучше.