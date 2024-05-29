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Диетолог дала 5 действенных советов, как уменьшить "налеты" на сладости

Среда 29 мая 2024 11:29
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Диетолог дала 5 действенных советов, как уменьшить "налеты" на сладости Фото: Как уменьшить количество сладкого в питании (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юлия Коваль

Если вы едите слишком много сладкого, это свидетельствует о том, что ваше питание несбалансировано. Причиной "налетов" на сладости может быть недостаточное количество сложных углеводов в рационе.

Как уменьшить количество сладких вкусностей, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Юлии Коваль в Instagram.

5 действенных советов по уменьшению сладкого в рационе

Употребляйте сложные углеводы

Не бойтесь гарниров! Употребляйте крупу, картофель, макароны твердых сортов, они очень хорошо насыщают.

Не отказывайтесь полностью от любимых сладостей

Любое ограничение рано или поздно приведет к срыву. Эти качели никому не нужны. Во всем держите баланс. После полноценного завтрака или обеда – добавьте любимую конфету, если вы этого хотите.

Оцените свои пищевые привычки

Диетолог советует пройти скрининговый тест в нарушение пищевого поведения. Обратитесь за помощью, если это необходимо. Ибо чаще всего сладким закрывают совсем другую потребность – тревогу, депрессию, переживание.

Просмотрите продукты, которые есть на кухне

Произведите своего рода ревизию. Уберите из поля зрения конфеты и печенье, не храните их дома или на работе. Замените корзинку со сладостями на корзинку с ягодами и фруктами.

Добавьте в рацион кислые вкусы

Это могут быть разнообразные ягоды или фрукты, добавляйте специи, употребляйте пищу с разными вкусами, чтобы уменьшить тягу к сладкому. Со временем ваши рецепты, так сказать, очистятся и вы по-другому будете реагировать на сладкое.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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