Дед Мороз, елка и оливье. Какие новогодние традиции нам насадили в СССР (видео)

Когда Новый год праздновали древние украинцы

Наши древние предки были язычниками и очень чтили силы природы. Потому и Новый год ассоциировали с возрождением всего живого.

Скорее всего, Новый год в древней Руси праздновали с появлением новой Луны в первые весенние дни. Праздник тогда назывался "Новое лето".

В 988 году Владимир Великий окрестил Русь и ввел Юлианский календарь. Празднование Нового года было установлено на 1 марта, ведь это будто бы соответствовало дате сотворения мира. Впоследствии Новый год был перенесен на 1 сентября в соответствии с постановлением Византийской церкви.

Позже некоторые украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Тогда начало Нового года было установлено на 1 января и летоисчисление вели от Рождества Христова.

Украинские земли в составе Великого княжества Литовского (фото: EdEra)

В 1582 году Папа Римский ввел григорианскую календарную систему. Согласно ей Рождество праздновали 25 декабря, но в Украине оно приходилось на 7 января.

В 18 веке с Украиной случился Петр I, наплевавший на 5 500 лет славянского летоисчисления и провозгласивший, что Новый год в Российской империи празднуют 1 января, но все равно по юлианскому календарю.

Таким образом после 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года.

Старый Новый год

Довольно интересное явление, доставшееся нам в наследство от СССР - Старый Новый год. Советский оксюморон, который иностранцам сложно понять, а украинцам - объяснить его суть.

В 1918 году большевики перешли на Григорианский календарь, а церковь - нет. Поэтому появился новый и старый стиль, разница между которыми была 13 дней. Так образовалось вот это редкое явление Старый Новый год.

Его не отмечают нигде кроме России, Белоруссии, Сербии, Черногории и отдельных районов Швейцарии. То есть здесь действует григорианский церковный календарь.

Новогодняя елка

Елка - это также элемент Нового года из СССР. Новогодняя елка заменила рождественскую. Главным отличием между двумя елками было отсутствие на новогодней любых религиозных символов, то есть Вифлеемской звезды или ангелов.

Зато верхушкой стала пятилучевая красная звезда. Ее считают символом коммунизма. Украшения на дереве тоже были идеологическими.

СССР заменил рождественскую елку на новогоднюю (фото: открытые источники)

Кстати, не так давно, буквально в прошлом веке, главным зимним праздником было само Рождество Христово, а не Новый год.

Дед Мороз

Большинство украинских праздников так или иначе были связаны с религией. Потому подарки детям приносит Святой Николай, а не насаженный Дед Мороз.

Впервые его образ возник в 1840 году в детской сказке. Там привычный всем дед был Морозом Ивановичем. Как персонаж он олицетворял зимние морозы и злые силы.

Лишь в 1910 году он впервые предстал как новогодний персонаж, но не сразу прижился. Затем его запретили, а затем снова, так сказать, воскресили по приказу партии. То есть такой сказочный дедушка с подарками - на самом деле типичный политический проект.

В Союзе активно боролись против Святого Николая, однако у Деда Мороза есть многие его черты. Исследователи убеждены, что реальным прообразом советского Деда Мороза являются европейские рождественские дарители и один из самых почитаемых святых христианской церкви - Николай Чудотворец.

Как это было характерно для СССР, из Деда Мороза сделали чуть ли не национального героя.

На открытках его изображали как активного участника государственной и общественной жизни, который защищает страну от немецких оккупантов, летает в космос, строит Байкало-Амурскую магистраль и т. д.

Дед Мороз на советских открытках (фото: росСМИ)

А при Хрущеве зимние персонажи даже осваивали целину!

Праздничный стол

Оливье, мандарины, сельдь под шубой, игристое вино - все это новогодние блюда.

Этнологи отмечают, что Оливье = это чисто советский проект. Его автором является русский повар французского происхождения Люсьен Оливье. В рецепт салата входят вкрутую сваренные яйца, лекарственная колбаса, вареный картофель, соленые огурцы и консервированный зеленый горошек.