Діє 30 днів: як українцям отримати рецепт на антибіотик

Як отримати рецепт на препарат?

Рецепт на антибіотики виписує тільки лікар, який призначає лікування. Це стосується як лікарів комунальних, так і приватних медустанов.



Рецепт виписують нема на торгову назву антибіотика, а на діючу речовину. Лікар вкаже лікарську форму і дозування. Також лікар надрукує інформаційну довідку до E-рецепту зі способом застосування та тривалістю прийому антибіотика. Ця довідка повинна бути затверджена підписом і печаткою лікаря.

Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, всі препарати, в тому числі антибіотики, з Національного переліку основних лікарських засобів і відповідно до галузевих стандартів він отримує безкоштовно і без рецепта.

Тільки у виняткових випадках лікар може виписати рецепт на антибіотик, якого немає в Нацпереліку. Тоді цей антибіотик потрібно придбати в аптеці. Виписування ж рецепта на антибіотики з Нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ.

Рецепт на антибіотики діє протягом 30 днів. Придбати антибіотик можна в будь-якій аптеці. Для цього достатньо показати фармацевту інформаційну довідку або паперовий рецепт. Працівник аптеки запропонує наявні торгові назви антибіотиків з діючою речовиною, зазначеною в рецепті. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку "відпущено" і поверне його пацієнту. Зберігати паперові довідки та рецепти не потрібно.



На час перехідного періоду – до кінця року - антибіотики відпускатимуться як за електронними, так і за паперовими рецептами.

На тимчасово окупованих територіях та зоні ведення бойових дій антибіотики можна отримати без рецепта.

Важливо знати

Самолікування антибіотиками і їх безконтрольний прийом тягне за собою стійкість бактерій до дії ліків. Тому багато інфекційних хвороб, які зараз піддаються лікуванню, можуть стати небезпечними. Саме тому в Україні, як і в багатьох інших країнах, антибіотики відпускаються тільки за рецептом лікаря.