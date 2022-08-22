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Чи це справді шкідливо? Лікарка розповіла всю правду про енергетики

Чим небезпечні енергетики (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Енергетики – це безалкогольні та алкогольні напої, що містять речовини, що стимулюють нервову систему? Але чи такі вони нешкідливі?

На це запитання відповіла лікар патологоанатом Вікторія П'єць.

Чим небезпечні енергетики?

  • викликають залежність (через вміст кофеїну, гуарани);
  • надлишок цукру спричиняє різке підвищення рівня глюкози у крові. Потім – так само різке зниження. Такі перепади у молодому організмі провокують цукровий діабет та ожиріння;
  • підвищенням артеріального тиску через кофеїн, таурін та женьшень в них;
  • безсонням, нервозністю, нудотою - через вплив гуарани - дія схожа на дію кофеїну, але триваліша;
  • тремором кінцівок – через високі дози вітаміну В;
  • можуть спровокувати розвиток гастриту та виразки через поєднання таурину та вуглекислоти;
  • можуть викликати алергічні реакції через вміст барвників та ароматизаторів.

Чи можна вживати енергетики?

  • Цілком безпечними їх назвати важко.
  • Добова доза – не більше 250 мл, тижнева – не більше 3 банок.
  • Не можна вживати енергетичні напої з алкоголем, кавою, чаєм;
  • Після закінчення дії енергетика необхідно відновити сили (повноцінний сон).

Кому категорично не можна пити енергетики

  • вагітним,
  • людям із цукровим діабетом,
  • гіпертонікам,
  • дітям молодше 18 років,
  • людям з ожирінням,
  • годуючим матерям.

Раніше лікар розкрила всю правду про вейпи і "електронки". Вона розказала, кому їх категорично не можна вживати.

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