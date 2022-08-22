Чи це справді шкідливо? Лікарка розповіла всю правду про енергетики
Чим небезпечні енергетики (колаж РБК-Україна)
Енергетики – це безалкогольні та алкогольні напої, що містять речовини, що стимулюють нервову систему? Але чи такі вони нешкідливі?
Чим небезпечні енергетики?
- викликають залежність (через вміст кофеїну, гуарани);
- надлишок цукру спричиняє різке підвищення рівня глюкози у крові. Потім – так само різке зниження. Такі перепади у молодому організмі провокують цукровий діабет та ожиріння;
- підвищенням артеріального тиску через кофеїн, таурін та женьшень в них;
- безсонням, нервозністю, нудотою - через вплив гуарани - дія схожа на дію кофеїну, але триваліша;
- тремором кінцівок – через високі дози вітаміну В;
- можуть спровокувати розвиток гастриту та виразки через поєднання таурину та вуглекислоти;
- можуть викликати алергічні реакції через вміст барвників та ароматизаторів.
Чи можна вживати енергетики?
- Цілком безпечними їх назвати важко.
- Добова доза – не більше 250 мл, тижнева – не більше 3 банок.
- Не можна вживати енергетичні напої з алкоголем, кавою, чаєм;
- Після закінчення дії енергетика необхідно відновити сили (повноцінний сон).
Кому категорично не можна пити енергетики
- вагітним,
- людям із цукровим діабетом,
- гіпертонікам,
- дітям молодше 18 років,
- людям з ожирінням,
- годуючим матерям.