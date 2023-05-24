Некоторым украинцам не повысят пенсии в 2023 году: кто останется без надбавки

Какая максимальная надбавка к пенсии

В постановлении Кабинета Министров говорится, что максимальная надбавка к пенсии составит 1500 гривен. Ее могут получить те, кто сейчас имеет выплату в размере 7500 грн. Минимальная надбавка составит100 гривен.

С 1 марта этого года индексация пенсии была на 19,7%. Перерасчет происходит в несколько этапов, повышение с 1 апреля пенсионеры увидят уже 1 июня.

Последний этап повышения в 2023 году запланирован на 1 июля. В среднем прибавка составит от 400 до 700 гривен. Рассчитывать индексацию будут индивидуально. Чем больше у вас пенсия, тем больше вы получите прибавку. Однако установлен лимит от 100 гривен до 1500 гривен. Это значит, что минимальная надбавка должна быть 100 гривен, максимальная – не более 1500 гривен.

Кому не повысят пенсии в 2023 году

С 1 марта 2023 года в Украине более 10,5 млн. пенсионеров попали под индексацию выплат. Однако пенсии повысили не всем. Индексация пенсий не коснулась четырех категорий, к ним относятся: