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Некоторым украинцам не повысят пенсии в 2023 году: кто останется без надбавки

Фото: Кому не повысят пенсии в 2023 году (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в течение 2023 года действует индексация и перерасчет пенсий. Повышение будет проходить в несколько этапов. У некоторых украинцев доплата может составить около 1500 гривен.

Но есть четыре категории, кому не повысят выплаты. Кому именно - читайте в материале Styler.

Какая максимальная надбавка к пенсии

В постановлении Кабинета Министров говорится, что максимальная надбавка к пенсии составит 1500 гривен. Ее могут получить те, кто сейчас имеет выплату в размере 7500 грн. Минимальная надбавка составит100 гривен.

С 1 марта этого года индексация пенсии была на 19,7%. Перерасчет происходит в несколько этапов, повышение с 1 апреля пенсионеры увидят уже 1 июня.

Последний этап повышения в 2023 году запланирован на 1 июля. В среднем прибавка составит от 400 до 700 гривен. Рассчитывать индексацию будут индивидуально. Чем больше у вас пенсия, тем больше вы получите прибавку. Однако установлен лимит от 100 гривен до 1500 гривен. Это значит, что минимальная надбавка должна быть 100 гривен, максимальная – не более 1500 гривен.

Кому не повысят пенсии в 2023 году

С 1 марта 2023 года в Украине более 10,5 млн. пенсионеров попали под индексацию выплат. Однако пенсии повысили не всем. Индексация пенсий не коснулась четырех категорий, к ним относятся:

  • работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а рассчитанный размер их пенсий до 2100 гривен;
  • бывшие работники прокуратуры;
  • пенсионеры, кто получает пенсию выше максимальной по расчету - 20930 гривен;
  • пенсионеры, получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание, таких как судьи.

Читайте также, как обеспечить свой будущий пенсионный доход и советы от экспертов.

Кроме того, мы писали, что украинские пенсионеры получат доплаты по 300 гривен.

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