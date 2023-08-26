Некоторым украинским пенсионерам перестанут выплачивать пенсию: кого это коснется

Кому перестанут выплачивать пенсию

Проект предлагает дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии

если лицо признано умершим в установленном законом порядке

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством

Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:

урегулировать вопрос вычисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ

Как узнать размер пенсии

Пенсионный калькулятор позволяет гражданам рассчитать размер своей будущей пенсии. Этот онлайн инструмент используется для оценки пенсии, учитывая различные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и прочее.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие шаги: