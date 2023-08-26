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Некоторым украинским пенсионерам перестанут выплачивать пенсию: кого это коснется

Суббота 26 августа 2023 14:11
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Некоторым украинским пенсионерам перестанут выплачивать пенсию: кого это коснется В Украине некоторым гражданам могут перестать выплачивать пенсию (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине появится пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии. В список входят пенсионеры, которые не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев,

Соответствующий законопроект №9453 Верховная рада приняла за основу.

Кому перестанут выплачивать пенсию

Проект предлагает дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

  • временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии
  • если лицо признано умершим в установленном законом порядке
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"
  • если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий
  • если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством

Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:

  • урегулировать вопрос вычисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами
  • урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР
  • определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ

Как узнать размер пенсии

Пенсионный калькулятор позволяет гражданам рассчитать размер своей будущей пенсии. Этот онлайн инструмент используется для оценки пенсии, учитывая различные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и прочее.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие шаги:

  • зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи
  • выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста
  • актуализировать данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка
  • выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать"
  • пересмотреть данные размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета
  • результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно просмотреть в любое время

Ранее мы сообщали, кто может получить законную надбавку к пенсии.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут лишить пенсий.

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