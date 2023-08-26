Некоторым украинским пенсионерам перестанут выплачивать пенсию: кого это коснется
В Украине появится пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии. В список входят пенсионеры, которые не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев,
Соответствующий законопроект №9453 Верховная рада приняла за основу.
Кому перестанут выплачивать пенсию
Проект предлагает дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:
- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии
- если лицо признано умершим в установленном законом порядке
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах"
- если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий
- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством
Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается:
- урегулировать вопрос вычисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами
- урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР
- определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в РФ
Как узнать размер пенсии
Пенсионный калькулятор позволяет гражданам рассчитать размер своей будущей пенсии. Этот онлайн инструмент используется для оценки пенсии, учитывая различные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и прочее.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выполнить следующие шаги:
- зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи
- выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста
- актуализировать данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка
- выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать"
- пересмотреть данные размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета
- результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно просмотреть в любое время
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