В некоторых городах Украины отменяют осенние каникулы: что известно

В ряде городов Украины в школах решили отказаться от осенних каникул, перенеся их на более позднее время и объединив с зимними. Так, ученикам придется сейчас продолжить обучение, а вознаграждением за такую пролонгацию для школьников станет отдых с середины декабря длинной около месяца.

Где именно переносят каникулы с осени на зиму, и с чем это связано - читайте в материале ниже.

Как объясняют чиновники на местах, основными причинами смещения каникул стали:

благоприятные погодные условия в настоящее время - с одной стороны,

и ситуация с российскими обстрелами и ударами по энергосистемам в разных областях, и как следствие необходимостью экономить электричество - с другой.

Так, в городских управлениях образования принимают решение о смещении каникул, прислушавшись к рекомендациям областных департаментов образования.

Где переносят осенние каникулы

Во Львове решили отказаться от отдыха для учеников в конце этого месяца, как это бывает обычно, и школьники продолжат обучение. Каникулы переносят на зиму.

Как заявил 19 октября руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк, пока на улице еще тепло и есть возможность сэкономить электроэнергию, в городе "есть все условия для того, чтобы продолжать полноценное обучение... поэтому должны использовать такую ​​возможность"

Обратим внимание, что в городе и области после массивных вражеских обстрелов были разрушены две электроподстанции, и ситуация со светом - крайне непростая. Время от времени имеют место блэкауты. Львовян призывают по возможности активно экономить электроэнергию, чтобы не перегружать станции.

В школах Ровно тоже объединят осенние каникулы с зимними.

Как уточнили сегодня в пресс-службе городского совета, у учеников "не будет осенних каникул в их обычном понимании. Вместо них их объединят с зимними.

Продлятся они предварительно с 26 декабря по 22 января включительно, добавили чиновники.

В Тернопольской области - частично. В регионе некоторые общины и учебные заведения уже приняли решение отправить учеников на каникулы, а другие - наоборот, продолжить образовательный процесс.

При этом директор департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома рекомендует "не идти сейчас на каникулы, потому что условия благоприятны для обучения".

Чиновник добавила, что до 21 октября все школы должны проинформировать о своих решениях о каникулах. Добавим также, что с ноября в области большинство учебных заведений переходят на 5-дневный график учений.

В Переяславской общине под Киевом в школах тоже отменяют осенние каникулы, перенеся их на зимние - они продлятся 4 недели.

По словам руководителя отдела образования Петра Ярмоленко, вместо ожидаемых каникул с 24 по 28 октября ученики отправятся на отдых с 19 декабря по 13 января (2023 года). А весенние каникулы должны продлиться с 27 по 31 марта 2023-го.

Что будет с датами начала каникул в школах этой осенью в других городах Украины - зависит о ситуации безопасности в конкретных областях и возможностями местных энергосистем, по которым бьют российские оккупанты из дронов и ракет. Есть вероятность, что и в других населенных пунктах тоже решат перенести каникулы для учеников.