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Некоторые медучреждения начали требовать у мужчин разрешения от ТЦК на лечение: что известно

Четверг 07 декабря 2023 07:43
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Некоторые медучреждения начали требовать у мужчин разрешения от ТЦК на лечение: что известно Имеют ли право больницы требовать справки от ТЦК (фото: ArmyInform)
Автор: Василина Копытко

В Украине бывают случаи, когда медучреждения требуют у военнообязанных мужчин предоставить специальную справку от ТЦК и СП, которая дает разрешение на лечение, иначе их не госпитализируют. Являются ли такие действия законными и что делать в такой ситуации?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Являются ли такие действия больницы правомерными

"Снова начали поступать жалобы о том, что некоторые больницы по Украине требуют у военнообязанных мужчин разрешения на лечение от ТЦК и СП. Такие действия больницы неправомерны", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она добавляет, что не было никаких изменений в действующее законодательство Украины о том, что военнообязанный, здесь важно обратить ваше внимание, что даже не военнослужащий, должен предоставлять какие-то разрешения от военкомата, чтобы его госпитализировали.

Что делать в такой ситуации

"Если вы услышите такое требование от медперсонала конкретной больницы, то сразу говорите, что вызовете наряд полиции для фиксации факта отказа в оказании медицинской помощи и лечения", - советует юрист.

Также она рекомендует обращаться в таком случае на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 0 800 505 201, чтобы сообщить о факте нарушения.

Отметим также, если вы попали в подобную ситуацию, кроме вышеупомянутых действий, можно обратиться на горячую линию системы бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103.

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Ранее мы писали о том, имеет ли право полиция задерживать мужчин из-за того, что они находятся в розыске ТЦК.

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