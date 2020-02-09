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Дівчина розстріляла інструктора в тирі: нові подробиці, фото

STYLERЖиття    09.02.2020 - 15:18
Дівчина розстріляла інструктора в тирі: нові подробиці, фото
У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру (колаж РБК-Україна)

Зловмисниця заарештована без права внесення застави

У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру з пістолета. Поліція кваліфікувала дію зловмисниці як умисне вбивство і за рішенням суду вона арештована без права внесення застави. Про це у соцмережі Facebook пише журналіст Влад Антонов.

Наголошується, що засідання проходило в закритому режимі. Перед початком процесу дівчина встигла сказати журналістам, що вбивство було випадковим, і вона не хотіла, щоб чоловік помер.

Дівчина розстріляла інструктора в тирі: нові подробиці, фото

Також цікавим є той факт, що влітку 2018 року дівчина втекла з оздоровчого табору в селі Червоне Херсонської області, після чого її шукала поліція.

Наголошується, що підозрювана приїхала до Полтави з Дніпра до хлопця. Там вона знайшла привід приревнувати його, після чого пішла до вже знайомого тира, щоб зняти стрес, і почала там вправлятися у стрільбі.

В кінцевому підсумку дівчина стрельнула в голову і тулуб Ігоря Смолянінова. Інший інструктор хотів її зупинити, тоді вона навела зброю на нього, потім на себе, потім знову на чоловіка і нарешті доклала стовбур до своєї скроні. Інструктор кинувся на неї, дівчина встигла вистрілити в третій раз, але під час боротьби куля вилетіла в бік дверей.

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