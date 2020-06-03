Жертва кагарлицьких "копів" розповіла деталі в ефірі ток-шоу

Постраждала від згвалтування в Кагарлику 26-річна Неля розповіла, що сталося в ніч з 23 на 24 травня, коли вона прийшла на допит в місцеве відділення поліції.

Подробицям страшного злочину, в якому обвинувачують двох поліцейських, вона поділилася в ток-шоу "Говорить Україна".

Так, 23 травня Нелю забрали на допит в поліцію з приводу пограбування сільського магазину. Додому вона повернулася близько 08:00 наступного дня. Вдень їй викликали швидку, після чого вона зізналася, що у відділенні поліції її побили і зґвалтували.

Лікарі підтвердили факт зґвалтування і викликали поліцію, тоді підозрюваних взяли під варту.

"Микола (підозрюваний. - Ред.) привів мене у свій кабінет і став розпитувати про пограбування магазину. Казав, що я брешу і навмисно не хочу говорити правду, душив мене і кричав, щоб я зізнавалася. Я кричала, двері в кабінет була відчинені, навколо в кабінетах були інші поліцейські, але взагалі ніхто не відреагував і не прийшов на допомогу", - розповіла Неля про жахи цього дня.

Тоді перший "коп" викликав ще одного і сказав принести протигаз. Після чого Нелі на голову силою надягли протигаз. Микола став закручувати знизу трубку, щоб обмежити доступ повітря.

"Микола розбив мені ніс, повів в туалет, щоб я вмилася, але води не було, тому я просто витерла кров своїм рукавом. Потім ще в туалеті бив мене ногами по всьому тілу, - додала дівчина.

Після чого поліцейський завів Нелю в інший кабінет, наставляв пістолет. Дівчина благала, щоб її відпустили, тому що у неї є дочка. Але Микола продовжив катування, відтягнув Нелю в коридор і прикував наручниками до батареї.

Через півгодини до дівчини підійшов Сергій (другий підозрюваний), зняв наручники і завів в кабінет. Там Микола продовжував бити дівчину кулаками по ребрах і животу, змушуючи зізнатися у крадіжці.

"Микола говорив Сергію: "Давай її обкуримо або обколимо". Далі Микола сів за стіл, а Сергій роздягнувся, сів на білий диван і сказав: "Ти будеш робити все, що я тобі скажу, не будеш робити, то будеш отримувати", - додала Неля. - Мені довелося робити те, що він скаже. Він розірвав одяг на мені і почав ґвалтувати".

Микола в цей момент вийшов, сказав що дивитися йому нема на що і поїхав додому. А Сергій продовжив знущання. Насильство, за словами дівчини, тривало 2-3 години.

"Після того як Сергій побачив, що я ледь у свідомості, то відпустив мене і сказав мені, що якщо я хоча б комусь скажу про те, що було, то він уб'є всю мою родину", - розповіла дівчина.

Зазначимо, що мама Нелі казала, що до них приїжджають невідомі люди, які наводять на їх сім'ю жах.

Зґвалтування в Кагарлику (відео: YouTube/Говорити Україна)

Нагадаємо, зґвалтування в Кагарлику сталося 24 травня, двох поліцейських заарештували, ще 60 відсторонили.

Як ми писали раніше, силовики будуть щомісячно звітувати по Кагарлику і Броварам.