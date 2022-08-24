Дівчинка, яка під час параду минулого року зворушила мільйони, знову змусила всіх плакати

Чим зворушила дівчинка

Зазначимо, що малятко, яке з'явилося на відео, знову змусило плакати українців. У новому ролику вона змінила амплуа та спостерігає за трагічними днями, коли в нашій країні почалася війна.

Тут і звуки сирен, вибухів, матері з дітьми на вокзалах, що тікають від війни. І звичайно ж наші доблесні військові, за якими пішла дівчинка.

Дивіться на відео зворушливі моменти з дівчинкою з 6 хвилини.

Нагадаємо, що цього року в Україні скасовано всі урочисті заходи у свято через війну з Росією.

"Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось – в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність – збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України!" - сказав Зеленський.