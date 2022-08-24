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Дівчинка, яка під час параду минулого року зворушила мільйони, знову змусила всіх плакати

Дівчинка з військового параду 2021 року з'явилася на новому відео (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Дівчинка з військового параду 2021 року, яка змусила плакати мільйони людей, знову з'явилася на відео. Новий ролик присвячений Дню Незалежності України 2022

Відео опублікував президент України Володимир Зеленський та звернувся до народу.

Чим зворушила дівчинка

Зазначимо, що малятко, яке з'явилося на відео, знову змусило плакати українців. У новому ролику вона змінила амплуа та спостерігає за трагічними днями, коли в нашій країні почалася війна.

Тут і звуки сирен, вибухів, матері з дітьми на вокзалах, що тікають від війни. І звичайно ж наші доблесні військові, за якими пішла дівчинка.

Дивіться на відео зворушливі моменти з дівчинкою з 6 хвилини.

Нагадаємо, що цього року в Україні скасовано всі урочисті заходи у свято через війну з Росією.

"Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось – в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність – збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України!" - сказав Зеленський.

Читайте також, як нескорені українці відзначають День Незалежності.

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День незалежності України